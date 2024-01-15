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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 60 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 60 bin liraya yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2024 17:32, Son Güncelleme : 15 Ocak 2024 17:32
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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 60 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 58 bin lira, en yüksek 2 milyon 64 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 4,7 artışla 2 milyon 60 bin liraya yükseldi. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 1 milyon 968 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında toplam işlem hacmi 968 milyon 461 bin 752,33 lira, işlem miktarı ise 479,59 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 969 milyon 241 bin 212,31 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Atanur Kuyumculuk, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, AG Kıymetli Madenler ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış1.968.000,002.035,80
En Düşük2.058.000,002.032,50
En Yüksek2.064.000,002.126,05
Kapanış2.060.000,002.050,60
Ağırlıklı Ortalama2.060.928,572.051,78
Toplam İşlem Hacmi (TL)968.461.752,33
Toplam İşlem Miktarı (Kg)479,59
Toplam İşlem Adedi25

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