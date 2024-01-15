FETÖ hükümlüsü eski öğretmen Mersin'de yakalandı
Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmen, cezaevine gönderildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2024 10:22, Son Güncelleme : 15 Ocak 2024 10:23
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan meslekten ihraç öğretmenin, Çamlıyayla ilçesinde olduğu tespit edildi.
FETÖ hükümlüsü, adresine düzenlenen operasyonda yakalandı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü eski öğretmen, cezaevine gönderildi.