Dolar günü 30,10 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 30,0940 30,0950 30,1000 30,1010 Avro 33,0160 33,0170 32,9340 32,9350 Sterlin 38,3350 38,4520 38,1970 38,3140 İsviçre Frangı 35,2980 35,4750 35,0970 35,2730 ANKARA ABD Doları 30,0640 30,1440 30,0700 30,1500 Avro 32,9760 33,0560 32,8940 32,9740 Sterlin 38,2750 38,4850 38,1370 38,3470