Dolar günü 30,10 TL'den tamamladı
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar, günü 30,10 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2024 18:12, Son Güncelleme : 15 Ocak 2024 18:12
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|30,0940
|30,0950
|30,1000
|30,1010
|Avro
|33,0160
|33,0170
|32,9340
|32,9350
|Sterlin
|38,3350
|38,4520
|38,1970
|38,3140
|İsviçre Frangı
|35,2980
|35,4750
|35,0970
|35,2730
|ANKARA
|ABD Doları
|30,0640
|30,1440
|30,0700
|30,1500
|Avro
|32,9760
|33,0560
|32,8940
|32,9740
|Sterlin
|38,2750
|38,4850
|38,1370
|38,3470