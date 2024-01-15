Antalyaspor'un gözaltına alınan İsrailli futbolcusu Jehezkel serbest bırakıldı

Dün oynanan Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareketi nedeniyle Jehezkel hakkında adli soruşturma başlatılmış, Antalyaspor Kulübü tarafından da kadro dışı bırakılmıştı.

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