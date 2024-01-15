Ticaret Bakanlığı, cari işlemler hesabında kalıcı iyileşme için çalışmalarını sürdürüyor

Boş bulunan HSK üyeliği için 2 doçent, 4 profesör başvuru yaptı
Boş bulunan HSK üyeliği için 2 doçent, 4 profesör başvuru yaptı
3 Ay Ertelemeli Düşük Faizli 100.000 TL!
3 Ay Ertelemeli Düşük Faizli 100.000 TL!
Sponsorlu İçerik
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı
Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatılıyor
Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatılıyor
'Mali disiplinde kararlılık geçen yıla ilişkin bütçe sonuçlarında etkisini gösterdi'
'Mali disiplinde kararlılık geçen yıla ilişkin bütçe sonuçlarında etkisini gösterdi'
e-Devlet şifre işlemleri, Türksat abone merkezlerinden de yapılabilecek
e-Devlet şifre işlemleri, Türksat abone merkezlerinden de yapılabilecek
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
MİT, PKK'nın sorumlularından Hülya Mercen'i etkisiz hale getirdi
MİT, PKK'nın sorumlularından Hülya Mercen'i etkisiz hale getirdi
Aile Bakanı açıkladı: Sosyal yardım ödemelerine yüzde 50 artış yapıldı
Aile Bakanı açıkladı: Sosyal yardım ödemelerine yüzde 50 artış yapıldı
Okullar, haftaya şehitlere saygı duruşuyla başladı
Okullar, haftaya şehitlere saygı duruşuyla başladı
İşçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti
İşçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti
Şehitlere yönelik provokatif paylaşımda bulunan 170 şüpheli tespit edildi
Şehitlere yönelik provokatif paylaşımda bulunan 170 şüpheli tespit edildi
Erdoğan son dokunuşları yapıyor, aday listeleri revize sonrası açıklanacak
Erdoğan son dokunuşları yapıyor, aday listeleri revize sonrası açıklanacak
Emekli zammı şubatta hesapta
Emekli zammı şubatta hesapta
Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu gözaltına alındı
Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu gözaltına alındı
4 ilde eğitime kar engeli
4 ilde eğitime kar engeli
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Bakan Fidan ve Güler TBMM'yi bilgilendirecek
Bakan Fidan ve Güler TBMM'yi bilgilendirecek
Depremde hayatını kaybeden vatandaşların mirasçılarına yönelik duyuru
Depremde hayatını kaybeden vatandaşların mirasçılarına yönelik duyuru
AK Parti'nin ertelenen tanıtım toplantısı ne zaman yapılacak?
AK Parti'nin ertelenen tanıtım toplantısı ne zaman yapılacak?
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye sandığa gidiyor: Listede adı olmayanlar ne yapmalı?
Türkiye sandığa gidiyor: Listede adı olmayanlar ne yapmalı?
Togg fırsatçısı firmalara ceza
Togg fırsatçısı firmalara ceza
Pençe-Kilit Operasyonu şehitlerine veda edildi
Pençe-Kilit Operasyonu şehitlerine veda edildi
Çalışma hayatıyla ilgili yeni kanun teklifi Meclis'e sunulacak
Çalışma hayatıyla ilgili yeni kanun teklifi Meclis'e sunulacak
MSB: Saldırı girişimindeki 7 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Saldırı girişimindeki 7 terörist etkisiz hale getirildi
Belediyeden kadrolu işçilere yüzde 100 zam
Belediyeden kadrolu işçilere yüzde 100 zam
İYİ Parti 8 ayda 6 milletvekili kaybetti
İYİ Parti 8 ayda 6 milletvekili kaybetti
Otomotiv üretimi 2023'te 1,5 milyonu buldu
Otomotiv üretimi 2023'te 1,5 milyonu buldu
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, cari işlemler hesabında kalıcı iyileşme için çalışmalarını sürdürüyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat:- "Cari işlemler hesabında kalıcı iyileşme ile sürdürülebilir refah artışı için gerekli makroekonomik istikrarı güçlendireceğiz"- "İnovasyon, üretim, yatırım, istihdam, ihracat ve adil bölüşüm kapsamında şekillenen politikalarımızla, Türkiye ekonomisini daha rekabetçi ve güçlü bir konuma taşımaya kararlıyız"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2024 12:50, Son Güncelleme : 15 Ocak 2024 12:39
Yazdır
Ticaret Bakanlığı, cari işlemler hesabında kalıcı iyileşme için çalışmalarını sürdürüyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, cari işlemler hesabında kalıcı iyileşme sağlamak için çalıştıklarını belirterek, "Cari işlemler hesabında kalıcı iyileşme ile sürdürülebilir refah artışı için gerekli makroekonomik istikrarı güçlendireceğiz." dedi.

Bolat, AA muhabirine ödemeler dengesi istatistiklerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin cari işlemler açığının, Kasım 2023'te 1,3 milyar dolar azalışla 2,7 milyar dolar olduğunu anımsatan Bolat, Mayıs 2023'te 60,3 milyar dolar olan yıllıklandırılmış cari işlemler açığının ise sonraki aylarda 10,7 milyar dolar azalarak Kasım 2023 itibariyle 49,6 milyar dolara gerilediğine işaret etti.

Bolat, Temmuz 2023'ten itibaren her ay yıllıklandırılmış dış ticaret açığının düştüğüne ve yıllıklandırılmış cari işlemler dengesinin iyileştiğine dikkati çeken Bolat, "Kasım ayında cari açıktaki gerilemede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının yıllık yüzde 38,5 azalarak 4,4 milyar dolar gerçekleşmesi etkili oldu. Hizmet gelirleri yıllıklandırılmış olarak Kasım 2023'te 99,2 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı ve hizmetlerin altında yer alan seyahat gelirleri yıllıklandırılmış olarak 47,2 milyar dolara yükseldi." ifadesini kullandı.

- "İyileşmenin devam etmesi bekleniyor"

Ödemeler dengesi verilerinde, yıllıklandırılmış serideki olumlu gidişe işaret eden Bolat, "Yıllıklandırılmış bazda cari işlemler açığındaki iyileşmenin, Orta Vadeli Program (OVP) hedefiyle uyumlu şekilde 2024 yılının ilk çeyreğinde belirginleşerek devam etmesi bekleniyor." diye konuştu.

Bolat, mal ve hizmet ihracatını artırmak için sundukları destekler ve yerli üreticileri korumaya yönelik ithalat politikalarıyla cari işlemler hesabında kalıcı iyileşme sağlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"'İnovasyon, üretim, yatırım, istihdam, ihracat ve adil bölüşüm' kapsamında şekillenen politikalarımızla, Türkiye ekonomisini daha rekabetçi ve güçlü bir konuma taşımaya kararlıyız. Cari işlemler hesabında kalıcı iyileşme ile sürdürülebilir refah artışı için gerekli makroekonomik istikrarı güçlendireceğiz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber