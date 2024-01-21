Emekli olan öğretim üyesinin lojmandan çıkartılması hukuka uygun bulundu

İlk derece mahkemesi: Emeklilik dilekçesinin geri çektiği için lojmanda kalmaya devam edebilir

"Davacının, davalı idarece emekli edildiği 09/05/2018 tarihli makam onayından önce davalı idareye vermiş olduğu 03-04/05/2018 tarihli dilekçelerle emekli olma isteminden vazgeçtiğini bildirdiği görüldüğünden, davacının vazgeçme talebinin kabul edilerek emeklilik onayının geri alınması gerekirken, aksi yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı" gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verildiği, anılan iptal kararıyla dava konusu işlemin sebep unsuru olarak gösterilen davacının emeklilik durumunun hukuka aykırılığının ortaya konulmuş olduğu, dava konusu işlemde sebep unsuru yönünden hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

İstinaf: Emekli edilmesine ilişkin dava üst mahkemede bozulduğu için sebep unsuru ortadan kalkmamıştır

Dava konusu işlemin sebep unsuru olarak gösterilen davacının emeklilik durumunun hukuka uygunluğunun mahkeme kararıyla ortaya konulmuş olduğu, davacının oturmakta olduğu konutu tahliye etmesi gerektiğinin bildirilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, aksi yönde verilen idare mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.



T.C.

DANIŞTAY

SEKİZİNCİ DAİRE

Esas No: 2023/1864

Karar No: 2023/1731

İSTEMİN KONUSU:

. Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:. sayılı temyiz isteminin incelenmeksizin reddi kararının, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Davacı tarafından, üniversitedeki öğretim üyeliği görevinden 26/04/2018 tarihi itibariyle emeklilik nedeniyle ayrıldığından bahisle adına tahsis edilen kampüs lojmanlarındaki konutu emekliye ayrıldığı tarihten itibaren 2 ay içerisinde (26/06/2018 tarihine kadar) tahliye etmesi gerektiğine ilişkin Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı'nın . tarih ve . sayılı işleminin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla; davacının 26/04/2018 tarihinde verdiği dilekçe üzerine emekli edilmesi işlemine karşı açmış olduğu davada, Mahkemenin . tarih ve E:. - K:. sayılı kararıyla, "davacının, davalı idarece emekli edildiği 09/05/2018 tarihli makam onayından önce davalı idareye vermiş olduğu 03-04/05/2018 tarihli dilekçelerle emekli olma isteminden vazgeçtiğini bildirdiği görüldüğünden, davacının vazgeçme talebinin kabul edilerek emeklilik onayının geri alınması gerekirken, aksi yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı" gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verildiği, anılan iptal kararıyla dava konusu işlemin sebep unsuru olarak gösterilen davacının emeklilik durumunun hukuka aykırılığının ortaya konulmuş olduğu, dava konusu işlemde sebep unsuru yönünden hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

. Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla; davacının emekli edilmesi işlemine karşı açmış olduğu davada, ... İdare Mahkemesince verilen . tarih ve E:., K:. sayılı "dava konusu işlemin iptaline" ilişkin kararın, istinaf incelemesi sonucunda . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesi'nce kaldırılarak davanın reddine karar verildiği, dava konusu işlemin sebep unsuru olarak gösterilen davacının emeklilik durumunun hukuka uygunluğunun mahkeme kararıyla ortaya konulmuş olduğu, davacının oturmakta olduğu konutu tahliye etmesi gerektiğinin bildirilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, aksi yönde verilen idare mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmadığı gerekçesiyle istinaf başvurusunun kabulüne, ... İdare Mahkemesi'nce verilen . tarih ve E:., K:. sayılı "dava konusu işlemin iptaline" ilişkin kararın kaldırılmasına, davanın reddine kesin olarak karar verilmiştir.

Anılan kararın davacı tarafından temyizi üzerine, . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:. sayılı Ara Kararı ile dava konusu uyuşmazlığa ilişkin kararın 2577 sayılı Kanun'un 45. maddesinin 6. fıkrası ve 46. maddesine göre bölge idare mahkemelerinin temyiz edilebilecek kararları arasında yer almayıp, kesin nitelikte olduğundan bahisle temyiz başvurusunun (incelenmeksizin) reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davacı tarafından, kararın hukuka aykırı olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından, istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ .'IN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Sekizinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle,

1. Temyiz isteminin reddine,

2. . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:. sayılı kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, posta gideri avansından artan tutarın Mahkeme tarafından iadesine,

4. 2577 sayılı Kanunun 50. maddesi uyarınca onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de belirtilen Bölge İdare Mahkemesine gönderilmesini teminen dosyanın İdare Mahkemesine gönderilmesine,

5. Kesin olarak, 07/04/2023 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

