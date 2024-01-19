Araziye çıkarılmayan tekniker açtığı davayı kaybetti



Danıştay 12. Dairesi, belirli bir tarihe kadar açık çalışma mahallinde görevlendirilen ve bilahare bu görevlendirmesi sona erdirilerek arazi tazminatından yararlandırılmayan teknikerin açtığı davada red veren ilk derece mahkemesi kararını onadı.

İlk derece mahkemesi İdareyi haklı buldu

Davalı idare tarafından sunulan belge bilgilerden, dava konusu işlemin tesis edildiği dönemde arazi ve sürüm işlerinin takibinin görevlendirilen iki ziraat mühendisince yapıldığı ve davacının anılan görevi fiilen yürütmediği; olayda, dava dosyasında yer alan 05/12/2014 tarih ve 24/02/2015 tarihli görevlendirme yazılarından, yeni görev tanımlanmasının yapıldığı, bu kapsamda davacının görev tanımlamasında arazi görevlendirmesine yer verilmediği görüldüğünden, fiilen arazide görev yapmayan davacıya Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca arazi tazminatının ödenmemesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunma



T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2023/197

Karar No: 2023/1497

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem:

.Üniversitesi... Müdürlüğünde teknisyen olarak görev yapan davacı tarafından, 31/12/2014 tarihine kadar yararlandığı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın (II) sayılı Cetvelinin Teknik Hizmetler Bölümünün 6. bendinde yer alan ek özel hizmet tazminatının ödenmeyeceğine ilişkin 06/03/2015 tarihli işlemin iptali ile yoksun kalınan parasal haklarının ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesince; Danıştay Onikinci Dairesinin 13/12/2021 tarih ve E:2018/6511, K:2021/6657 sayılı bozma kararına uyularak; Mahkemelerinin 09/06/2022 ve 30/06/2022 tarihli ara kararlarına istinaden davalı idare tarafından sunulan belge bilgilerden, dava konusu işlemin tesis edildiği dönemde arazi ve sürüm işlerinin takibinin görevlendirilen iki ziraat mühendisince yapıldığı ve davacının anılan görevi fiilen yürütmediği; olayda, dava dosyasında yer alan 05/12/2014 tarih ve 24/02/2015 tarihli görevlendirme yazılarından, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ... Müdürlüğünün yeni görev tanımlanmasının yapıldığı, bu kapsamda davacının görev tanımlamasında arazi görevlendirmesine yer verilmediği görüldüğünden, fiilen arazide görev yapmayan davacıya Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca arazi tazminatının ödenmemesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDEN İDDİALARI: Birimde görevli tek teknisyen olduğu ve üniversitenin yüzölçümü ve çevre ağaçlandırılması düşünüldüğünde sürekli olarak arazi çalışması yaptığı, 29/06/2015 tarihli görev tanımında arazi sürümlerinin takibini yapmanın görevleri arasında sayıldığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : .

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki ... İdare Mahkemesinin temyize konu . tarih ve E:., K:. sayılı kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 29/03/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

