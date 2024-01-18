Askerlik görevindeyken ataması yapılmayan doktora Danıştay'dan olumsuz haber

Davacı: Askerlik kamu hizmetidir, alımın ne zaman yapılacağını bilmem mümkün değildir

Askerlik hizmetinin zorunlu bir kamu hizmeti olduğu ve askerlik planlamasının şahsın iradesinden çok idare tarafından belirlendiği, bu durum karşısında idarenin, atama işlemini askerlik terhisinin sonuna kadar bekletmesi gerekirken dava konusu işlemi tesis etmesinin hukuka aykırı olduğu, davalı kurumun açıktan atamasından çok önce 04/11/2013 tarihinde askeri yoklamadan sonra ilk celp döneminde askere gittiğini, Devlet memurluğu alımının ne zaman yapılacağını ilanlardan önce bilmenin mümkün olmadığını belirtilerek temyize konu İdare Mahkemesi kararının bozulmasına karar verilmesi gerektiği ileri sürülmektedir.

İdare: Atansa bile belirtilen tarihte başlayamayacaktı

Davacının yükümlü olduğu askerlik görevine 16/12/2013 tarihinde başladığı, 2014 yılı 1. Dönem İlk Defa ve Yeniden Açıktan Atama Kurası ile atamasının yapılması için 22/01/2014 tarihinde başvuruda bulunduğu, başvuru tarihinde halen askerlik hizmetini yapmakta olduğundan atanma talebiyle yaptığı başvurusunun idare tarafından kabul edilmesi durumunda atandığı göreve terhis tarihi olan 04/11/2014 tarihine kadar fiilen başlaması mümkün değildir.

İlk derece mahkemesinin red kararı 12. Daire tarafından onanmıştır

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2023/24

Karar No: 2023/1462

İSTEMİN KONUSU:

... İdare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

13/02/2014 tarihinde yapılan 2014/1. Dönem İlk Defa ve Yeniden Açıktan Atama Kurası ile Şanlıurfa ili, Bozova ilçe Devlet Hastanesine ataması planlanan davacının, halen askerlik hizmetini yapmakta olduğundan bahisle atamasının yapılmamasına ilişkin Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun. tarih ve . sayılı işleminin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 30/05/2022 tarih ve E:2019/2949, K:2022/3113 sayılı bozma kararına uyularak; uyuşmazlıkta, davacının yükümlü olduğu askerlik görevine 16/12/2013 tarihinde başladığı, 2014 yılı 1. Dönem İlk Defa ve Yeniden Açıktan Atama Kurası ile atamasının yapılması için 22/01/2014 tarihinde başvuruda bulunduğu, başvuru tarihinde halen askerlik hizmetini yapmakta olduğundan atanma talebiyle yaptığı başvurusunun idare tarafından kabul edilmesi durumunda atandığı göreve terhis tarihi olan 04/11/2014 tarihine kadar fiilen başlaması mümkün olmadığı gibi, işleme esas alınan ilan metninin "Genel Esaslar" başlıklı bölümünün (10) numaralı bendinde; ''Devlet memuru olarak atanabilmek için aranan şartlar ile ilan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek; sehven başvuruları kabul edilip kura ile yerleştirilmeleri sonucu atanmaları halinde yapılan atamaları iptal edilecektir.'' kuralı karşısında; gerek açıktan atama kurası sonuçlarının açıklandığı 13/02/2014 tarihi itibarıyla, gerekse başvuru tarihi olan 22/01/2014 tarihi itibarıyla askerlik hizmeti yönünden genel şartları taşımayan davacının, atamasının yapılmamasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Askerlik hizmetinin zorunlu bir kamu hizmeti olduğu ve askerlik planlamasının şahsın iradesinden çok idare tarafından belirlendiği, bu durum karşısında idarenin, atama işlemini askerlik terhisinin sonuna kadar bekletmesi gerekirken dava konusu işlemi tesis etmesinin hukuka aykırı olduğu, davalı kurumun açıktan atamasından çok önce 04/11/2013 tarihinde askeri yoklamadan sonra ilk celp döneminde askere gittiğini, Devlet memurluğu alımının ne zaman yapılacağını ilanlardan önce bilmenin mümkün olmadığını belirtilerek temyize konu İdare Mahkemesi kararının bozulmasına karar verilmesi gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

İdari yargı mercilerince verilmiş bulunan kararların temyizen incelenerek bozulmasının, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49'uncu maddesinde yazılı sebeplerden birinin mevcüdiyeti halinde mümkün olduğu, temyizi istenilen kararın usule ve hukuka uygun olduğu belirtilerek temyiz isteminin reddine karar verilmesi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesinin 4. fıkrasında, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.

Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2.Yukarıda özetlenen gerekçeyle davanın reddi yolundaki ... İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 29/03/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

