Konyaspor, teknik direktör Fahrudin Ömerovic ile anlaştı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, teknik direktör Fahrudin Ömerovic ile anlaştı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2024 13:15, Son Güncelleme : 15 Ocak 2024 15:55
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoşgeldin Fahrudin Ömerovic! Kulübümüz, Süper Lig 2023-2024 sezonu sonuna kadar Teknik Direktör Fahrudin Ömerovic ile prensip anlaşmasına varmıştır. Teknik Direktörümüz Ömerovic'e Konyaspor'umuzda başarılar dileriz." denildi.