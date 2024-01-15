Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları 58'inci gününde

Batık geminin enkazını kaldırma ile aynı tarihte fırtınada ikiye bölündükten sonra karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin de söküm işlemleri yapılıyor.

Erdemir Limanı bölgesinde yoğunlaşan çalışmalara Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ve diğer ekipler katıldı.

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