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Ak Partili Güler'den 'emeklilere ek zam' açıklaması

Asgari ücret desteğinin 700 lira olarak uygulanması ve kısa çalışma ödeneği için asgari prim ödeme gün sayısının 450'ye indirilmesini içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Güler, emekli maaşına ek zamla ilgili soruya da yanıt verdi. Güler, "Oran verme imkanım yok, Kabine'de netleşecek" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Ocak 2024 16:08, Son Güncelleme : 15 Ocak 2024 16:10
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Ak Partili Güler'den 'emeklilere ek zam' açıklaması

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışma hayatıyla ilgili düzenlemelerin yer aldığı kanun teklifinin Meclis'e sunulduğunu açıkladı. Kanun teklifine göre, asgari ücret desteği 500 liradan 700 liraya çıkarılacak. Ayrıca kısa çalışma ödeneğine ilişkin de düzenleme yapılacak. Kısa çalışma ödeneği için asgari prim ödeme gün sayısı 450'ye indirilecek.

Emekliye ek zam düzenlemesi ne zaman yapılacak?

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına iyileştirme yapılmasına ilişkin düzenlemenin Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kararlaştırılmasının ardından komisyon sürecinde teklife eklenmesi bekleniyor.

Meclis Başkanlığı'na sunulan teklif hızla Plan ve Bütçe Komisyonu gündemine gelecek. Komisyon sürecinin ardından teklif, Meclis Genel Kurulu'na sevk edilecek.

Emekliye ek zamda oran belli oldu mu?

AK Parti Grup Başkanı, milyonlarca emekliyi ilgilendiren ek zamla ilgili açıklamalarda bulundu. Güler, "Etki analizleri, bütçe imkanları değerlendiriliyor. Suan oran verme imkanım yok. Bu değerlendirmelerin hepsini bakanlıklarımız yapıyorlar. Oran analizlerini bir bütün olarak değerlendirmemiz lazım. Ama ortaya çıkan net bir şey olmadığı için bir şey söyleme imkanım yok" dedi.

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