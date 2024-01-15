Beşiktaş'tan kadın liginde erkek oyuncu iddiası

Futbolun yeni tartışması, kadın futbol liginin golcüsünün kadın olup olmadığı. Gündemdeki isim Gaziantep ALG Spor'un yıldızı Angolalı Patricia Seteco.

Beşiktaş Futbol AŞ Yöneticisi Fırat Fidan, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ndeki maçın ardından tartışmayı başlatan açıklamayı yaptı.

Fidan "Kimlik değiştirip erkeği kadın diye oynattılar!" derken, İdari Direktör Hasan Sarıgül, "Oyuncunun davranışlarından şüphelendik. Araştırılması için federasyona başvuracağız" dedi.

ALG cephesi ise iddiaları komik buluyor. Gaziantep ekibi transferin tüm kurallara uygun ve federasyonların izniyle yapıldığını belirtti. Kulüp tartışmalara bir açıklama yaparak yanıt vermeye hazırlanıyor.

Patricia Seteco'nun sosyal medya hesapları ise kafa karıştırıcı. Facebook sayfasındaki cinsiyet bölümünde de erkek seçili olduğu görülüyor. Hasan Sarıgül, Seteco'nun Facebook sayfasında cinsiyet bölümünde de erkek seçeneğinin işaretli olduğunu söyledi.