Husumetlisine ateş açan şahıs, yoldan geçen çocuğu da vurdu
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre husumetlisine ateş açan şahıs, husumetlisi ile birlikte yoldan geçen çocuğu da yaraladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2024 20:32, Son Güncelleme : 15 Ocak 2024 20:33
Edinilen bilgiye göre, Kiçikapı Mahallesi İnönü Bulvarı'nda S.K.'ya (26) iddiaya göre husumetlisi tarafından araç içerisinden pompalı tüfekle ateş açıldı. S.K. bacağına isabet eden saçmalarla yaralanırken, o sırada yoldan geçen M.S.C. (15) de bacağına isabet eden saçmalar ile yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ve Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.