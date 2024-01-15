Televizyon siparişi verdi, bez geldi

Teklif TBMM'ye sunuldu: Asgari ücret desteği 700 TL'ye çıkıyor
Teklif TBMM'ye sunuldu: Asgari ücret desteği 700 TL'ye çıkıyor
Ayda Sadece 6.352 TL Taksitle 60.000 TL!
Ayda Sadece 6.352 TL Taksitle 60.000 TL!
Sponsorlu İçerik
2024 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'de yayımlandı
2024 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakan Koca ve Prof. Dr. Kara'dan uyarı: Türkiye 3 virüsün etkisi altında
Bakan Koca ve Prof. Dr. Kara'dan uyarı: Türkiye 3 virüsün etkisi altında
Bakan Yerlikaya'dan 7 il için turuncu, 18 il için sarı kodlu uyarı
Bakan Yerlikaya'dan 7 il için turuncu, 18 il için sarı kodlu uyarı
İsrailli futbolcu Jehezkel, özel uçakla Antalya'dan ayrıldı
İsrailli futbolcu Jehezkel, özel uçakla Antalya'dan ayrıldı
Tarih belli oldu! AK Parti, Ankara dahil 48 adayını daha açıklayacak
Tarih belli oldu! AK Parti, Ankara dahil 48 adayını daha açıklayacak
Yılın ilk Kabinesi yarın toplanacak
Yılın ilk Kabinesi yarın toplanacak
Ak Partili Güler'den 'emeklilere ek zam' açıklaması
Ak Partili Güler'den 'emeklilere ek zam' açıklaması
Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de
Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de
Bakan Güler: 77 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Güler: 77 terörist etkisiz hale getirildi
MHP 55 belediye başkan adayı daha açıkladı...İşte aday listesi
MHP 55 belediye başkan adayı daha açıkladı...İşte aday listesi
Boş bulunan HSK üyeliği için 2 doçent, 4 profesör başvuru yaptı
Boş bulunan HSK üyeliği için 2 doçent, 4 profesör başvuru yaptı
Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatılıyor
Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatılıyor
'Mali disiplinde kararlılık geçen yıla ilişkin bütçe sonuçlarında etkisini gösterdi'
'Mali disiplinde kararlılık geçen yıla ilişkin bütçe sonuçlarında etkisini gösterdi'
e-Devlet şifre işlemleri, Türksat abone merkezlerinden de yapılabilecek
e-Devlet şifre işlemleri, Türksat abone merkezlerinden de yapılabilecek
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
MİT, PKK'nın sorumlularından Hülya Mercen'i etkisiz hale getirdi
MİT, PKK'nın sorumlularından Hülya Mercen'i etkisiz hale getirdi
Aile Bakanı açıkladı: Sosyal yardım ödemelerine yüzde 50 artış yapıldı
Aile Bakanı açıkladı: Sosyal yardım ödemelerine yüzde 50 artış yapıldı
Okullar, haftaya şehitlere saygı duruşuyla başladı
Okullar, haftaya şehitlere saygı duruşuyla başladı
İşçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti
İşçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti
Şehitlere yönelik provokatif paylaşımda bulunan 170 şüpheli tespit edildi
Şehitlere yönelik provokatif paylaşımda bulunan 170 şüpheli tespit edildi
Erdoğan son dokunuşları yapıyor, aday listeleri revize sonrası açıklanacak
Erdoğan son dokunuşları yapıyor, aday listeleri revize sonrası açıklanacak
Emekli zammı şubatta hesapta
Emekli zammı şubatta hesapta
Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu gözaltına alındı
Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu gözaltına alındı
4 ilde eğitime kar engeli
4 ilde eğitime kar engeli
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Bakan Fidan ve Güler TBMM'yi bilgilendirecek
Bakan Fidan ve Güler TBMM'yi bilgilendirecek
Depremde hayatını kaybeden vatandaşların mirasçılarına yönelik duyuru
Depremde hayatını kaybeden vatandaşların mirasçılarına yönelik duyuru
AK Parti'nin ertelenen tanıtım toplantısı ne zaman yapılacak?
AK Parti'nin ertelenen tanıtım toplantısı ne zaman yapılacak?
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Televizyon siparişi verdi, bez geldi

Adana'da internetten televizyon siparişi veren adama 6 tane bez gönderildi. Dolandırıcılara para kaptırmaktan son anda kurtulan adam, "Ürün elime ulaşmadan para yollamadım, onları oyaladım. Eğer parayı yollasaydım dolandırılacaktım" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2024 21:58, Son Güncelleme : 15 Ocak 2024 22:16
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi'nde demircilik yapan Alaaddin Kılıç (58), evindeki televizyon bozulunca internetten televizyon almak istedi. Kılıç, Facebook'ta gezinirken tesadüfen Mesut Ü. isimli şahsın hiç kullanılmamış 140 ekran televizyonu 6 bin 900 TL'ye sattığını gördü. Bunun üzerine linke tıklayan Alaaddin Kılıç, Mesut Ü. ile Whatsapp üzerinden görüşmeye başladı.

Güven kazandı

Sözde televizyonun 2 yıl garantili olduğunu belirten Mesut Ü., Alaaddin Kılıç'ın güvenini de kazanarak ürünü kargoya verdikten sonra parayı göndermesini istedi. 1 gün sonra ürünü kargoya veren Mesut Ü., kargo takip numarasını Kılıç'a attı ve parasını istedi. Daha önce dolandırılan Alaaddin Kılıç, takip numarasıyla sorgulama yaptı ve kargonun 2 kilogram ağırlığında olduğunu fark etti.

Gelen kargoyla şok oldu

Alaaddin Kılıç 140 ekran televizyonun 2 kilogramdan daha ağır olacağını düşünüp dolandırıldığını anlayınca kendisinden sürekli para isteyen Mesut Ü.'ye 'İş yerinden para bekliyorum gelir gelmez atacağım' diyerek oyaladı. 1 gün sonra kargo Alaaddin Kılıç'ın eline ulaştı ve kutuyu açtığında bir şok daha yaşadı. Kılıç, kutunun içerisinde 6 tane bezi gördü ve hemen Whatsapp'tan Mesut Ü.'ye yazdı. Mesut Ü. ise Kılıç'ın telefon numarasını engelledi.

"Parayı göndermedim diye sürekli aradı"

Parayı göndermediği için dolandırılmaktan son anda kurtulan Alaaddin Kılıç, "Televizyon bozulunca internetten televizyon siparişi vermek istedim. Bu şahsın Facebook üzerinden satış yaptığını görüp linke tıkladım. Whatsapp'tan şahıs ile görüştüm ve güvenimi kazandı. Daha önce dolandırıldığım için ürünü kargoya verdikten sonra parayı atacağımı söyledim. Takip numarasından kargoyu sorguladım 2 kilogram ağırlığında olduğunu fark ettim. 140 ekran televizyon 2 kilogram gelemez diye düşündüm ve parayı yollamadım. Bu sırada ise Mesut Ü. sürekli benden para istedi. Ben de iş yerinden para alamadım diyerek oyaladım" ifadelerini kullandı.

"Dolandırılmaktan son anda kurtuldum"

Dolandırılmaktan son anda kurtulduğunu söyleyen Kılıç, "Eğer takip numarasından kargoyu sorgulamasaydım parayı gönderecektim ve dolandırılacaktım. İnsanlar buna çok dikkat etsin. Asla güvenilir olmayan sitelerden alışveriş yapmasın. Hele ki böyle Whatsapp üzerinden alışveriş asla yapılmasın. Bana televizyon beklerken 6 bez geldi. Bu benim ne işime yarayacak. Eğer parayı gönderseydim çok üzülürdüm" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber