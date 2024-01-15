Galatasaray evindeki yenilmezliğini 27 maça çıkardı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Kayserispor ile mücadele etti. Sahadan 2-1 galip ayrılan sarı-kırmızılılar ligde evindeki yenilmezliğine de devam etti ve 27 maça çıkardı. Aslan, Süper Lig'de sahasında son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor'a 1-0'lık skorla yenildi. Cimbom, bu müsabakanın ardından oynadığı 27 lig karşılaşmasında 25 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Galatasaray ayrıca bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 10 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı. Aslan ayrıca Süper Lig'de bu sezon evinde puan kaybetmeyen tek takım olarak bulunuyor.