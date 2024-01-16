Şişli'de evinde ölü bulunan mühendisin 2 arkadaşı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, Aksin'in dışarda darbedilmiş olarak eve geldiğini, arkadaşlarının başında darp ve kan izleri gördüklerini söyledikleri öğrenildi.

Aksin'in ölümüyle ilgili iki arkadaşı gözaltına alınarak işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Aksin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Eve gelen iki arkadaşı, Aksin'in yerde hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Teşvikiye Mahallesi Prof.Dr. Orhan Ersek Sokak'ta bir apartman dairesinde yalnız yaşayan mühendis Fatih Aksin (49), darbedildiğini belirterek, telefonla iki arkadaşını arayıp yardım istedi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net