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Mersin'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı

Mersin'de, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ocak 2024 11:23, Son Güncelleme : 16 Ocak 2024 11:34
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, geçmişte silahlı olarak faaliyet yürüttüğü saptanan şüphelilerin, örgütün ideolojisi doğrultusunda hareket ederek çatışma bölgelerine eleman kazandırmaya yönelik çalışmalarda bulundukları ve örgüt mensubu kişilerin illegal yollardan sınır geçişlerine aracılık ettikleri belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kimliği belirlenen zanlıların adreslerine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girilen operasyonda, özel harekat polisleri sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Adreslere düzenlenen baskında 7 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin 12 Ocak'ta sınır dışı edildiği belirlenirken, bir şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.

Aramalarda 21 bin 500 Suriye lirası, 800 avro, 23 bin 100 dolar ve çok sayıda örgütsel materyale el konuldu.

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