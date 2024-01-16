Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu karteli yakalandı

Güvenlik güçleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Almanya tarafından İnterpol Kırmızı Bülteniyle "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan aranan şüpheliyi yakalamak için harekete geçildi.

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