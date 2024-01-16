Üniversite Yöneticilerinin Ek Gösterge Sorunu Ne Zaman Çözülecek?

Üniversitelerin idari teşkilatı 124 sayılı Yüksek Öğretim Üst Kuruluşları ile Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmiştir. Söz konusu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca; üniversite idari teşkilatı genel sekreterlik ve ilgili daire başkanlıkları ile fakülte ve yüksekokul idari teşkilatından oluşmaktadır.

Bilindiği üzere, 5 Temmuz 2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla tüm kamu görevlilerinin ek göstergelerinde artış gerçekleştirilmiştir. Söz konusu Kanun ile üniversite idari teşkilatında görev yapan yöneticilerin ek göstergeleri aşağıdaki şekilde değişmiştir.

UNVAN ESKİ EK GÖSTERGE YENİ EK GÖSTERGE Üniversite Genel Sekreteri 3600 4400 Üniversite Genel Sekreter Yardımcısı 3000 3600 Üniversite Daire Başkanı 3600 4200 Fakülte Sekreteri 3000 3600 Enstitü Sekreteri 2200 3600 Yüksekokul Sekreteri 2200 3600

Söz konusu Kanun ile üniversite idari teşkilatında görev yapan 6 yöneticiden 4'ünün ek göstergesi 3600 olarak düzenlenmiş olup genel sekreter yardımcısının ek göstergesinin daire başkanından düşük kaldığı görülmektedir.

124 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca genel sekreter yardımcısı doğrudan genel sekretere bağlı olarak görev yapmaktadır. Hiyerarşik olarak daire başkanının üstü konumda olan üniversite genel sekreterinin ek göstergesinin genel sekreter hariç diğer yöneticilerin üstünde belirlenmesi gerekmektedir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 22 nci maddesi uyarınca büyükşehir belediyelerinde görev yapan yöneticilere bakıldığında; genel sekreter kadrosuna atananların, genel idare hizmeti sınıfına dahil bakanlık genel müdürleri, genel sekreter yardımcısı kadrosuna atananların bakanlık müstakil daire başkanları, daire başkanlığı kadrosuna atananların ise bakanlık daire başkanları için ilgili mevzuatında öngörülen ek göstergeden aynen yararlanacakları düzenlenmiştir. Bu çerçevede, büyükşehir belediyesi genel sekreterinin 6400, genel sekreter yardımcısının 4400, daire başkanlarının ise 4200 ek göstergeden yararlanacağı görülecektir.

Sonuç olarak; 7417 sayılı Kanun kapsamında yapılan düzenlemeler çerçevesinde, fakülte sekreteri, enstitü sekreteri ve yüksekokul sekreterlerinin ek göstergesinin 3600'de eşitlenmesinin olumlu değerlendirilebileceği, ancak görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik durumu gibi kriterler ve büyükşehir belediyelerinde görev yapan emsal yöneticiler (büyükşehir belediyesi genel sekreteri, genel sekreter yardımcısı, daire başkanı) esas alınarak üniversite idari teşkilatında görev yapan yöneticilerin ek göstergelerinin gözden geçirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.