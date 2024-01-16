Üniversite Yöneticilerinin Ek Gösterge Sorunu Ne Zaman Çözülecek?

MİT, gençlerin yeni kariyer umudu oldu
MİT, gençlerin yeni kariyer umudu oldu
10 soruda Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu
10 soruda Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu
9 kişinin öldüğü Mersin'deki otobüs kazasına soruşturma
9 kişinin öldüğü Mersin'deki otobüs kazasına soruşturma
MİT, PKK/PAJK Suriye sözde sorumlusunu etkisiz hale getirdi
MİT, PKK/PAJK Suriye sözde sorumlusunu etkisiz hale getirdi
2 bin TL'yi geçen gram altında hedef 3 bin TL
2 bin TL'yi geçen gram altında hedef 3 bin TL
Emekliye ek zam'da gözler Kabine'de
Emekliye ek zam'da gözler Kabine'de
Seçimlere yönelik aday listelerini içeren YSK kararı yayımlandı
Seçimlere yönelik aday listelerini içeren YSK kararı yayımlandı
EGM'de 127 personel, 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi etti
EGM'de 127 personel, 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi etti
İnşatta usta maaşı 150 bin lirayı gördü
İnşatta usta maaşı 150 bin lirayı gördü
'Ayasofya müzeye çevrildi' iddiasına yalanlama
'Ayasofya müzeye çevrildi' iddiasına yalanlama
Teklif TBMM'ye sunuldu: Asgari ücret desteği 700 TL'ye çıkıyor
Teklif TBMM'ye sunuldu: Asgari ücret desteği 700 TL'ye çıkıyor
2024 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'de yayımlandı
2024 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakan Koca ve Prof. Dr. Kara'dan uyarı: Türkiye 3 virüsün etkisi altında
Bakan Koca ve Prof. Dr. Kara'dan uyarı: Türkiye 3 virüsün etkisi altında
Bakan Yerlikaya'dan 7 il için turuncu, 18 il için sarı kodlu uyarı
Bakan Yerlikaya'dan 7 il için turuncu, 18 il için sarı kodlu uyarı
İsrailli futbolcu Jehezkel, özel uçakla Antalya'dan ayrıldı
İsrailli futbolcu Jehezkel, özel uçakla Antalya'dan ayrıldı
Tarih belli oldu! AK Parti, Ankara dahil 48 adayını daha açıklayacak
Tarih belli oldu! AK Parti, Ankara dahil 48 adayını daha açıklayacak
Yılın ilk Kabinesi yarın toplanacak
Yılın ilk Kabinesi yarın toplanacak
Ak Partili Güler'den 'emeklilere ek zam' açıklaması
Ak Partili Güler'den 'emeklilere ek zam' açıklaması
Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de
Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de
Bakan Güler: 77 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Güler: 77 terörist etkisiz hale getirildi
MHP 55 belediye başkan adayı daha açıkladı...İşte aday listesi
MHP 55 belediye başkan adayı daha açıkladı...İşte aday listesi
Boş bulunan HSK üyeliği için 2 doçent, 4 profesör başvuru yaptı
Boş bulunan HSK üyeliği için 2 doçent, 4 profesör başvuru yaptı
Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatılıyor
Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatılıyor
'Mali disiplinde kararlılık geçen yıla ilişkin bütçe sonuçlarında etkisini gösterdi'
'Mali disiplinde kararlılık geçen yıla ilişkin bütçe sonuçlarında etkisini gösterdi'
e-Devlet şifre işlemleri, Türksat abone merkezlerinden de yapılabilecek
e-Devlet şifre işlemleri, Türksat abone merkezlerinden de yapılabilecek
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
MİT, PKK'nın sorumlularından Hülya Mercen'i etkisiz hale getirdi
MİT, PKK'nın sorumlularından Hülya Mercen'i etkisiz hale getirdi
Aile Bakanı açıkladı: Sosyal yardım ödemelerine yüzde 50 artış yapıldı
Aile Bakanı açıkladı: Sosyal yardım ödemelerine yüzde 50 artış yapıldı
Okullar, haftaya şehitlere saygı duruşuyla başladı
Okullar, haftaya şehitlere saygı duruşuyla başladı
İşçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti
İşçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti
Ana sayfaHaberler Maaş, Özlük Haklar ve Yasaklar

Üniversite Yöneticilerinin Ek Gösterge Sorunu Ne Zaman Çözülecek?

Bu yazıda üniversite idari teşkilatında görev yapan genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, daire başkanı, fakülte sekreteri, enstitü sekreteri ve yüksekokul sekreterlerinin ek gösterge sorunu ele alınacaktır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 16 Ocak 2024 10:05, Son Güncelleme : 16 Ocak 2024 10:04
Yazdır
Üniversite Yöneticilerinin Ek Gösterge Sorunu Ne Zaman Çözülecek?

Üniversitelerin idari teşkilatı 124 sayılı Yüksek Öğretim Üst Kuruluşları ile Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmiştir. Söz konusu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca; üniversite idari teşkilatı genel sekreterlik ve ilgili daire başkanlıkları ile fakülte ve yüksekokul idari teşkilatından oluşmaktadır.

Bilindiği üzere, 5 Temmuz 2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla tüm kamu görevlilerinin ek göstergelerinde artış gerçekleştirilmiştir. Söz konusu Kanun ile üniversite idari teşkilatında görev yapan yöneticilerin ek göstergeleri aşağıdaki şekilde değişmiştir.

UNVAN

ESKİ EK GÖSTERGE

YENİ EK GÖSTERGE

Üniversite Genel Sekreteri

3600

4400

Üniversite Genel Sekreter Yardımcısı

3000

3600

Üniversite Daire Başkanı

3600

4200

Fakülte Sekreteri

3000

3600

Enstitü Sekreteri

2200

3600

Yüksekokul Sekreteri

2200

3600

Söz konusu Kanun ile üniversite idari teşkilatında görev yapan 6 yöneticiden 4'ünün ek göstergesi 3600 olarak düzenlenmiş olup genel sekreter yardımcısının ek göstergesinin daire başkanından düşük kaldığı görülmektedir.

124 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca genel sekreter yardımcısı doğrudan genel sekretere bağlı olarak görev yapmaktadır. Hiyerarşik olarak daire başkanının üstü konumda olan üniversite genel sekreterinin ek göstergesinin genel sekreter hariç diğer yöneticilerin üstünde belirlenmesi gerekmektedir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 22 nci maddesi uyarınca büyükşehir belediyelerinde görev yapan yöneticilere bakıldığında; genel sekreter kadrosuna atananların, genel idare hizmeti sınıfına dahil bakanlık genel müdürleri, genel sekreter yardımcısı kadrosuna atananların bakanlık müstakil daire başkanları, daire başkanlığı kadrosuna atananların ise bakanlık daire başkanları için ilgili mevzuatında öngörülen ek göstergeden aynen yararlanacakları düzenlenmiştir. Bu çerçevede, büyükşehir belediyesi genel sekreterinin 6400, genel sekreter yardımcısının 4400, daire başkanlarının ise 4200 ek göstergeden yararlanacağı görülecektir.

Sonuç olarak; 7417 sayılı Kanun kapsamında yapılan düzenlemeler çerçevesinde, fakülte sekreteri, enstitü sekreteri ve yüksekokul sekreterlerinin ek göstergesinin 3600'de eşitlenmesinin olumlu değerlendirilebileceği, ancak görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik durumu gibi kriterler ve büyükşehir belediyelerinde görev yapan emsal yöneticiler (büyükşehir belediyesi genel sekreteri, genel sekreter yardımcısı, daire başkanı) esas alınarak üniversite idari teşkilatında görev yapan yöneticilerin ek göstergelerinin gözden geçirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber