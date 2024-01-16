MİT, PKK/PAJK Suriye sözde sorumlusunu etkisiz hale getirdi

ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI



Liman SUWEYŞ, Suriye'de örgüt adına toplumsal alan ve örgütlenme faaliyetlerini yönetiyordu. Türkiye'ye sınır olan Kamışlı bölgesinde, Kandil'den gelen talimatları kadın örgüt mensuplarına aktarıyordu. Bu çerçevede örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda Türkiye'ye yönelik eylemsel faaliyetleri organize ediyordu. Liman SUWEYŞ, Türkiye'ye yönelik faaliyetleri sebebi ile MİT'in hedef listesindeydi.

SUWEYŞ'in etkisiz hale getirilmesi için saha ajanlarına talimat verildi. Kamışlı'da bulunduğu belirlenen terörist SUWEYŞ anlık takibe alındı. Uygun zamanda MİT'in gerçekleştirdiği nokta operasyonla SUWEYŞ'i etkisiz hale getirildi.

RİHAN AMUDE KOD LİMAN SUWEYŞ KİMDİR?

Aslen Suriye/Amudeli olan ve Rihan Amude ile Reyhan kod adlarını kullanan Liman SUWEYŞ, 2010'da örgütün kırsal kadroları arasında yer aldı. Örgütün en üst düzey kadın örgüt mensupları ile birlikte eğitim aldı. 2020 yılı itibarıyla PKK/YPG'nin Irak/Süleymaniye yapılanmasında sorumlu olarak faaliyet yürüttü. Irak'ın ardından Suriye'ye geçiş yapan Liman SUWEYŞ, kadın örgüt mensuplarının sözde sorumluluğunu yaptı. 2022 yılında ise yeniden PKK/YPG'nin Suriye'deki kadın yapılanması KONGRA-STAR'ın Irak/Süleymaniye'deki sözde sorumlusu oldu. L.SUWEYŞ, son olarak PAJK Suriye sözde Sorumlusu olarak faaliyet yürütüyordu.

