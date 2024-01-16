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Brent petrolün varil fiyatı 78,19 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78,19 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ocak 2024 10:19, Son Güncelleme : 16 Ocak 2024 10:34
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Dün 78,90 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,15 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.52 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 78,19 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,57 dolardan alıcı buldu.

Küresel petrol kaynaklarının çoğunun yer aldığı Orta Doğu'da artan gerginlik, petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Geçen hafta ABD ve İngiliz savaş uçakları, Husilerin Kızıldeniz'deki uluslararası nakliye yollarına yönelik saldırılarına cevap olarak Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara saldırı düzenledi. Buna karşılık dün Yemen'deki İran destekli Husiler, Aden Körfezi'nde bir ABD gemisini seyir füzeleriyle hedef aldıklarını açıkladı.

Küresel petrol ticareti için öneme sahip Kızıldeniz'de çatışmaların devam edeceği beklentisi, küresel tedarik zinciri krizinin oluşabileceği ve enerji sevkiyatlarının olumsuz etkilenebileceği endişelerini körüklüyor ve petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor.

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkeleri ABD ve Çin'den gelecek ekonomik verilerin fiyatlar üzerindeki etkisi sürüyor. Küresel ekonomik büyümenin zayıflayacağına dair endişeler fiyatları baskılamaya devam ediyor. Açıklanacak veriler söz konusu ülkelerde ekonomik hareketlilik ve petrol talebine yönelik daha fazla ipucu verecek.

Uzmanlar, gün içinde Amerikan Petrol Enstitüsünün açıklayacağı ham petrol stok verilerini bekliyor. Geçen hafta açıklanan verilere göre, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de stoklar 5,2 milyon varil düşmüştü. Stoklardaki düşüş ülkede petrol talebinin arttığına işaret ederek fiyatları yukarı yönlü desteklemişti. Bu hafta açıklanacak verilerin de stoklarda düşüşe işaret etmesi halinde petrol fiyatlarının yükselmeye devam edeceği öngörülüyor.

Öte yandan, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması petrol fiyatlarının yükselişini kısıtlıyor. ABD dolar endeksi saat 09.52 itibarıyla dünün kapanışına göre yüzde yüzde 0,34 artarak 102,665 oldu. Güçlü doların, döviz kullananlar için petrolü daha pahalı hale getirerek talebi düşürmesi bekleniyor. Ayrıca dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de soğuk havaların etkisiyle petrol üretiminin sınırlanabileceği ve ülkedeki büyük rafineri operasyonlarının olumsuz etkilenebileceği endişesi fiyatları baskılıyor.

Brent petrolde teknik olarak 79,09 ile 81,14 dolar aralığının direnç, 77,04 ile 74,99 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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