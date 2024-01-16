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Boydak Holding'in eski yöneticisi Boydak'a 'azmettirme' suçundan 10 ay hapis

Boydak Holding'in eski yöneticisi Mustafa Boydak'ın da aralarında bulunduğu 4 sanık hakkında, "bankacılık kanununa muhalefet" ve "azmettirme" suçundan verilen 10'ar ay hapis ve 25'er bin lira adli para cezasına ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ocak 2024 11:34, Son Güncelleme : 16 Ocak 2024 11:35
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Boydak Holding'in eski yöneticisi Boydak'a 'azmettirme' suçundan 10 ay hapis

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanık avukatları ile müşteki Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı avukatı hazır bulundu. Sanıklar Mustafa Boydak, S.B, M.B. ve H.M.A. ise duruşmaya katılmadı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki önceki mütalaasını yineleyerek sanıkların "5411 sayılı bankacılık kanununa muhalefet" ve "azmettirme" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Sanık avukatları ise esasa ilişkin savunmalarında, suçlamaları reddederek müvekkillerinin beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, Boydak'a "azmettirme", diğer 3 sanığa ise "5411 sayılı bankacılık kanununa muhalefet" suçundan 10'ar ay hapis ve 25'er bin lira adli para cezası verdi.

Heyet, sanıklar hakkındaki hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

- Olay

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca 2018 yılında başlatılan soruşturma kapsamında, Mustafa Boydak'ın talimatıyla 2013'te bankada bulunan 2 milyon 698 bin liranın, 11 ayrı kişinin hesabına kısa süre içerisinde bankacılık kanununa aykırı şekilde havale edildiği tespit edilmişti.

Boydak ile banka müdürü ve çalışanlarının da aralarında olduğu 4 şüpheli hakkında "azmettirme" ve "5411 sayılı bankacılık kanununa muhalefet" suçundan dava açılmıştı.

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