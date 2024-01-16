Bahçeli: Can Atalay kararının Meclis'te derhal okunmasını istiyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bizim için 2 önemli dönüm noktası vardır. İlk dönüm noktası 17 Mart 2024'te demokratik şölen havasında yapmayı planladığımız 14. Olağan Büyük Kurultayımızdır. MHP, Türk siyasetinde 55 yıllık köklü geçmişe dayanan millet ve tarih eseridir. 3 hilal, şehit ve gazilerimizin temiz kanlarının, gösterilen sabırların hikmetiyle varolagelmiştir. Büyük kurultayımız yeni yüzyılın şuurunu taşıyacak, yenilenmiş kadroların tayininde stratejik rol oynayacaktır. "Ben" değil "biz" diyen, kibri elinin tersiyle iten, hasbi bakan, çıkarlarını omuzlamak yerine davayı omuzlayan, orada burada saklanmayı tercih eden değil, her türlü iftira ve saldırılara göğüs geren kim varsa başımın gözümün üstündedir. Elbette onlarla yolumuz bir ve aynıdır. 14. Olağan Büyük Kurultayımız lider ülke Türkiye'nin adımıdır.

2024'te bizi bekleyen ikinci siyasi dönüm noktası da 31 Mart seçimleridir. Partimizin 55. yılı münasebetiyle 55'er isimden müteşekkil belediye başkan aday listelerimizin ilkini 10 Ocak, ikincisini 11 Ocak, üçüncüsünü de 15 Ocak'ta paylaştık. Bugüne kadar 165 adayımızı ilan ettik. Diğer adaylarımızı da kamuoyunun bilgisine sunmayı planlıyoruz. Diğer partiler de adaylarını açıklamaktadır. CHP'de işler iyice sarpa sarmış, aday tespitinde kriz ve karışıklık gün yüzüne çıkmıştır. İçeriden demlenen, dışarıdan yemlenen CHP yönetimi akli melekelerini kaybetmekle kalmamış istikametini hepten şaşırmıştır.

Yerel seçim mesajları

Asker, polis, korucu şehit ve gazilerimizin ailelerinin sandık gücü, bugünkü CHP'nin alacağı oy miktarının çok üstünde olmalıdır. Doğal ve doğru olanı da budur. Eğer bu fark oluşmuyorsa, son 40 yıla damga vuran terör zulmü nereye koyulacak. Bölücü iradenin, milli iradenin önüne geçmesi nasıl hazmedilecektir? 31 Mart 2024'te Türk siyasetinin kilit seçimlerinin yapılacak olması bizim dikkat, tedbir ve heyecanımızı doğal olarak yoğunlaştırmamızı gerektirmektedir.

31 Mart 2024 tarihinde Türk siyasi tarihindeki kilit mahiyetindeki seçimlerinin yapılacak olması bizim dikkat, diyaret, tedbir, temkin ve heyecanımızı yoğunlaştırmamızı gerekmektedir. Büyüklük taslayanlardan kurtuluş 31 Mart'ta olacak.

31 Mart'ta İstanbul muradına kavuşacak. Mevsimlik belediye başkanlığı yapan bış zamanlarında belediyeye uğrayan bunun dışında her taşın altından çıkan şahsa İstanbullu kardeşilerim son yapacağı tezkeresini eline tutuşturup Saraçhane'den yollamaktır.

Cumhur İttifakı'nın kesin ve ezici başarıya ulaşması için insan üstü emekle çalışmak öncelikli görev ve sorumluluğumuzdur. Vatanımızın her yöresinde vatandaşlarımızla buluşacağız. Yerel yönetimlerdeki ölü toprağını kaldıracağız.

Zülfü Livaneli'ye tepki

Bir televizyon kanalında yayınlanan, bir derginin düzenlediği ödül töreninde konuşan, Türkiye'ye yabancılar gözüyle bakan Livaneli soy isimli bir zat, neymiş, 31 Mart seçimlerinde ya gerici ordular, avcı taburları ya da hareket ordusu kazanacakmış. Türkiye'de gerici ordu değil, kahraman TSK vardır ve düşman çatlatmaktadır. Alın birisini vurun ötekine. Bunlar Türkiye karşıtlığında buluşan, millete en ağır hakaretleri reva gören, sandığı küçümseyen yeni yetme yobaz zihniyetlerdir. Millete gerici demek küfürdür. Millete gerici demek, Türkiye'ye geriden bakmaktır. Millete gerici demek, su katılmamış soysuzluktur. Bu sözlerin cevabını İstanbullu kardeşlerim 31 Mart'ta sandıkta vereceklerdir. 31 Mart'ta İstanbul, Allah'ın izniyle muradına kavuşacak. Mevsimlik belediye başkanlığı yapan, politikada ayak oyunları ile meşgul şahsa İstanbullu kardeşlerimin son yapacağı, tezkeresini ellerine tutuşturup Saraçhane'den yollamaktır. Sonrasında nereye gidiyorsa gitmeli.

21. yüzyılda soykırım suçu işleyen İsrail'in Lahey'deki yargılanması yeni gelişmeleri tetikleme ihtimali taşıyor. ABD'nin de itibar kaybettiği açıktır. İnancım odur ki İsrail ve ABD günü geldiğinde damla damla akıttıkları kanların hesabını mutlaka vereceklerdir. Bilhassa Amerikalılar, ABD'ye sahip çıkmalı. Tarihin hiçbir döneminde zulüm ayakta kalmış, kan dökerek, sömürerek, yağmalayarak varlığını sürdürebilmiş bir devlete tesadüf edilememiştir. ABD, sözde müttefik bir ülkedir ancak Türkiye'ye karşı yapmadığı kötülük, oynamadığı oyun, tezgahlamadığı saldırı, saçmadığı nifak neredeyse kalmamıştır.

FETÖ'nün, DEAŞ'ın, PKK'nın, YPG'nin, kimliksiz STK'ların sahipleri açık açık söylüyorum, Brüksel-Washington hattındadır. Artık yeter diyoruz. Türk Milleti ve Türkiye diriliş ve yükselişe geçtikçe ya bir terör saldırısı ya da bir yaptırım tehdidi ortaya çıkmaktadır. İsrail saldırılarına eş zamanlı Türkiye'ye yönelik terör kartı devreye sokulmuştur. 40 yıldır kanlı eylemleri ile ülkemizin ilk gündemi haline gelen PKK terörünün bir sonuç değil bir vasıta, bir amaç değil bir araç olduğu bellidir. PKK terörü ile mücadele ve teröristlerin imhası yıllardır büyük bir fedakarlıkla sürdürülmüştür. PKK, Türk Milleti'nin can düşmanıdır. Yıllardır PKK terörü ile haklı mücadelemize köstek olan, terörizmin çok sayıda can kaybına göz yuman uluslararası camia, İsrail saldırılarında sessiz kalarak ikiyüzlü siyasetini bir kez daha sergilemiştir. Bütün şehitlerimizin acıları anılarımızda sıcaklığını korumaktadır.

"Bu hattın içine sinek bile sokulmamalı"

DEM'cilerin TBMM'de bulunmaları adalet ve hukuk garabetidir. Eli silah tutan bölücüye zararlı, silahsız bölücüyü zararsız kabul etmek terörle mücadeleyi sekteye uğratır. Devlet ihanete göz yummaz. Devlet, hukuk içinde meşru mücadelesinden asla taviz vermez. Türkiye sınır içi güvenlik gibi sınır ötesi güvenliği temine de muktedirdir. Irak'ın kuzeyindeki dağlık bölgeyi içine alacak şekilde, bu ülkeyle koordineli, derinliği 60 kilometreye kadar inen huzur hattı kurulmalı, bu hattın içine sinek bile sokulmamalı.

"Atalay kararının TBMM'de derhal okunmasını istiyoruz"

AYM Başkanı Zühtü, sen ve senin gibiler PKK hukukunun kafesindesiniz, biz istiklal hukukunun peşindeyiz. Atalay kararının da TBMM'de derhal okunmasını istiyoruz. Bölücülükle mücadele stratejisi hazırlanmalıdır. Akıllardan çıkarılmasın ki milli birliğimizin tahrip edilmesine hiçbir hain gücü yetmeyecektir. Verilecek toprağımız, çizilecek sınırımız, terk edilecek ilimiz yoktur. Cumhur İttifakı terörü bitirmeye yeminlidir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz diliyorum. Şehitler ölmez, vatan bölünmez.