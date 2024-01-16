Öğretmene otoyol ücreti şoku: Otobüste çantasındaki HGS etiketine kesildi

Bu doğrultuda A.D'nin HGS etiketinden çekilen ücret iade edilecek.

Duruşmada A.D, aracıyla geçmediği halde kendisinden ücret kesintisi yapıldığını belirterek şirketin davasının reddedilmesini istedi. Şirket avukatı da davanın kabul edilmesini talep etti.

A.D. kredi kartı ekstresini kontrolünde İstanbul-Edirne seyahatine denk gelen tarihte HGS hesabından, Kuzey Marmara Otoyolu geçiş ücreti olarak 136 lira 50 kuruş alındığını fark etti.

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