Diyarbakır'da sağlık çalışanı motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında acil tıp teknisyeni (ATT) hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Ocak 2024 13:56, Son Güncelleme : 16 Ocak 2024 14:09
İlçenin Diyarbakır Caddesi'nde Muhammet Emin Karakuş (29), 21 AEK 840 plakalı motosikletiyle önündeki Silvan Belediyesi'ne ait 21 DY 901 plakalı kamyonun sağından geçmek isterken kontrolü yitirip park halindeki 01 BRS 34 plakalı cipe çarptı. Karakuş, kazada geçmeye çalıştığı kamyonun altında kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Karakuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin acil tıp teknisyeni olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.