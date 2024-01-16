Vurulan 15, vuranlar 17 ve 15 yaşında

Yaralı A.B'nin Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi ise devam ediyor.

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