Vurulan 15, vuranlar 17 ve 15 yaşında
Çorum'da, bir çocuğun silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ocak 2024 15:10, Son Güncelleme : 16 Ocak 2024 15:31
Gülabibey Mahallesi' Yenidoğan Caddesi'nde, 15 Ocak'ta, A.B'nin (15) pompalı tüfekle vurularak yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan R.Y. (17) ve Y.D'nin (15) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sevk edildikleri Cumhuriyet savcılığında sorgulanan şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Yaralı A.B'nin Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi ise devam ediyor.