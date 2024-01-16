Bakan Güler: Yaşanan acıların siyasi malzeme yapılması asla kabul edilemez

Bakan Güler'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Şehit haberi alındıktan sonra bazı kesimler tarafından spekülasyonlar yaratılmaktadır. Kahraman Mehmetçiği yok sayma amaçlı olduğu da görülmektedir.

"Ordunun orada ne işi var?" gibi sorular soruluyor. Şüphesiz ki bu söylemler yakın geçmişte yaşananları Irak ve Suriye'den kaynaklı ödediğimiz bedelleri de unutmuşa benziyorlar. Böyle hassas bir konuda birlik olmak yerine acıların siyasi malzeme yapılması asla kabul edilemez. Eleştiriler olabilir ama birlik içinde olunmalıdır.

Terör örgütüne ağır darbe vurduk.

Teröristlerin yanı başımızda bu şekilde yuvalanması ile artık sınır ötesinde daha etkin mücadele gereği ortaya çıktı bu kapsamda 2016'dan itibaren sınırlarımız emniyetini ileriden sağlama ve terörü kaynağında yok etme stratejisini uygulamaya başladık.

Suriye'de bedel ödediğimizi ifade ediyorlar evet Türkiye bedel ödemiştir ancak Suriye'de gerekli tedbirleri almadan önce ödemiştir. Operasyonlar sonrasında bölgedeki durum değişti.