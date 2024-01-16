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Sağlık meslek örgütlerinden HPV aşısına ilişkin açıklama

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayşen Yavru, rahim ağzı kanserinden korunmak için HPV aşısının önemini vurgulayarak, aşılamayla bu tür kanserlerin yüzde 90'ının önlenebildiğini söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ocak 2024 15:49, Son Güncelleme : 16 Ocak 2024 15:50
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Sağlık meslek örgütlerinden HPV aşısına ilişkin açıklama

İstanbul Tabip Odası ile Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) İstanbul Şubesi'nce düzenlenen basın toplantısında konuşan Dr. Ayşen Yavru, kadınları tehdit eden rahim ağzı kanserinin önlenebilir ve erken tanı konulduğunda tedavi edilebilir bir tür olduğunu anlattı.

100'den fazla tipi olan HPV virüsünün en az 14 tanesinin yüksek risk taşıdığını belirten Yavru, "Her yıl yaklaşık 14 milyon kişinin bu virüsle enfekte olduğu tahmin ediliyor. Bir insanın ömrü boyunca yüzde 80 olasılıkla bu virüsle karşılaştığı düşünülüyor. Bu virüse bağlı oluşan rahim ağzı kanseri hala dünya genelinde kadınlarda en sık görülen kanserler arasında dördüncü sırada. Bu kansere bağlı ölümlerin yüzde 90'ı da düşük ve orta gelirli ülkelerde meydana geliyor. Bu kanserden korunmak için elimizde iki önemli veri bulunuyor. HPV aşısı ve HPV tarama programı. HPV aşılamasıyla rahim ağzı kanserlerinin yüzde 90'ı önlenebilmektedir." bilgisini verdi.

- "Bilimsel veriye dayanmaksızın söylenen iddialara itibar etmeyin"

TJOD İstanbul Şubesi Onkoloji Grubu Sorumlusu Dr. Samet Topuz da rahim ağzı kanserinin etkili önlemler alınırsa yüzde yüz önlenebilir bir hastalık olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Rahim ağzı kanseri nedeniyle Türkiye'de her gün iki kadın, dünyada her iki dakikada 1 kadın ne yazık ki hayatını kaybetmekte. Rahim ağzı kanserine karşı en etkili yöntem olan aşılar 2006'dan bu yana kullanılmakta. 2006'dan beri yaklaşık 600 milyon aşının yapıldığı varsayılıyor. Aşılar yüzde 90 oranında koruyuculuğa sahip.

Ancak son zamanlarda konuyla ilgili hiçbir bilimsel çalışması olmayan bir meslektaşımız HPV aşılarının genç kızlara kesinlikle yapılmaması gerektiğini, felce sebep olduğunu, bağırsak sistemini altüst ettiğini iddia etti. Yapılan yüzlerce çalışmada aşının bu tür yan etkilere sahip olmadığı ortaya konmuştur. Tüm aşılar gibi bu aşıda da yan etkiler elbette vardır. Aşının yapıldığı yerde kızarıklık, ısı artışı gibi küçük yan etkiler var. Sonuç olarak halkımıza, rahim ağzı kanseri gibi çok önemli bir problemin çözümünde temel nokta olan HPV aşılarıyla ilgili hiçbir bilimsel veriye dayanmaksızın söylenen iddialara itibar etmemesini söylüyoruz."

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