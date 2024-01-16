Aydın'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Merkez Efeler ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağmur, öğleye doğru şiddetini artırdı.

Sağanak özellikle Aydın-İncirliova kara yolu ile ilçe girişinde su birikintileri oluşturdu. Yolda ilerlemekte güçlük çeken bazı araçlar trafiği aksattı.

Mimar Sinan, Kurtuluş ve Orta mahalleleri ile kentin ana arterlerinde rögarlar taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Belediye ekipleri su birikintisi olan alanlarda su tahliye çalışması başlattı.