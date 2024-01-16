Diyarbakır'da araca çarpıp motosikletten düşen sürücü kamyonun altında kalarak öldü
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ocak 2024 17:25, Son Güncelleme : 16 Ocak 2024 17:39
Muhammet Emin Karakuş (29) yönetimindeki 21 AEK 840 plakalı motosiklet, Diyarbakır Caddesi'nde kontrolden çıkarak park halindeki 01 BRS 34 plakalı araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü Karakuş, caddeye savrularak seyir halindeki 21 DY 901 plakalı kamyonun altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sürücü Karakuş'un 2 ay önce atamasının yapıldığı İl Sağlık Müdürlüğünde, ambulans şoförü olarak çalıştığı öğrenildi.
Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.