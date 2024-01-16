Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Kurum iş dünyası temsilcileriyle buluştu

Kamu-Sen memur emeklilerinin refah payı talebini yineledi
Kamu-Sen memur emeklilerinin refah payı talebini yineledi
MEB görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
MEB görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
Ulaştırma ve haberleşme sektöründe 319 milyarlık kamu yatırımı yapılacak
Ulaştırma ve haberleşme sektöründe 319 milyarlık kamu yatırımı yapılacak
TBMM Genel Kurulu 'terör' gündemiyle toplandı
TBMM Genel Kurulu 'terör' gündemiyle toplandı
KVKK 'T.C. Kimlik Numaralarının İşlenmesi Hakkında Rehber' yayımladı
KVKK 'T.C. Kimlik Numaralarının İşlenmesi Hakkında Rehber' yayımladı
Kabine toplantısı başladı: Emekliye 'ek zam' çıkacak mı?
Kabine toplantısı başladı: Emekliye 'ek zam' çıkacak mı?
Kaskoda mesleğe özel indirim
Kaskoda mesleğe özel indirim
Öğretmene otoyol ücreti şoku: Otobüste çantasındaki HGS etiketine kesildi
Öğretmene otoyol ücreti şoku: Otobüste çantasındaki HGS etiketine kesildi
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Rıdvan Güleç seçildi
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Rıdvan Güleç seçildi
YÖK ve BTK işbirliği yaptı: 'Yapay zeka' dersleri üniversite müfredatına eklenecek
YÖK ve BTK işbirliği yaptı: 'Yapay zeka' dersleri üniversite müfredatına eklenecek
Somali Cumhurbaşkanının oğlunun cezası belli oldu
Somali Cumhurbaşkanının oğlunun cezası belli oldu
Bahçeli: Can Atalay kararının Meclis'te derhal okunmasını istiyoruz
Bahçeli: Can Atalay kararının Meclis'te derhal okunmasını istiyoruz
MİT, gençlerin yeni kariyer umudu oldu
MİT, gençlerin yeni kariyer umudu oldu
10 soruda Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu
10 soruda Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu
9 kişinin öldüğü Mersin'deki otobüs kazasına soruşturma
9 kişinin öldüğü Mersin'deki otobüs kazasına soruşturma
MİT, PKK/PAJK Suriye sözde sorumlusunu etkisiz hale getirdi
MİT, PKK/PAJK Suriye sözde sorumlusunu etkisiz hale getirdi
2 bin TL'yi geçen gram altında hedef 3 bin TL
2 bin TL'yi geçen gram altında hedef 3 bin TL
Seçimlere yönelik aday listelerini içeren YSK kararı yayımlandı
Seçimlere yönelik aday listelerini içeren YSK kararı yayımlandı
EGM'de 127 personel, 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi etti
EGM'de 127 personel, 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi etti
İnşatta usta maaşı 150 bin lirayı gördü
İnşatta usta maaşı 150 bin lirayı gördü
'Ayasofya müzeye çevrildi' iddiasına yalanlama
'Ayasofya müzeye çevrildi' iddiasına yalanlama
Teklif TBMM'ye sunuldu: Asgari ücret desteği 700 TL'ye çıkıyor
Teklif TBMM'ye sunuldu: Asgari ücret desteği 700 TL'ye çıkıyor
2024 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'de yayımlandı
2024 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakan Koca ve Prof. Dr. Kara'dan uyarı: Türkiye 3 virüsün etkisi altında
Bakan Koca ve Prof. Dr. Kara'dan uyarı: Türkiye 3 virüsün etkisi altında
Bakan Yerlikaya'dan 7 il için turuncu, 18 il için sarı kodlu uyarı
Bakan Yerlikaya'dan 7 il için turuncu, 18 il için sarı kodlu uyarı
İsrailli futbolcu Jehezkel, özel uçakla Antalya'dan ayrıldı
İsrailli futbolcu Jehezkel, özel uçakla Antalya'dan ayrıldı
Tarih belli oldu! AK Parti, Ankara dahil 48 adayını daha açıklayacak
Tarih belli oldu! AK Parti, Ankara dahil 48 adayını daha açıklayacak
Yılın ilk Kabinesi yarın toplanacak
Yılın ilk Kabinesi yarın toplanacak
Ak Partili Güler'den 'emeklilere ek zam' açıklaması
Ak Partili Güler'den 'emeklilere ek zam' açıklaması
Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de
Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de
Ana sayfaHaberler Siyasi

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Kurum iş dünyası temsilcileriyle buluştu

"Mevcut İBB yönetimi tarafından İstanbul'un ticaretine, ekonomisine ve emekçilere yönelik bilinçli bir çözümsüzlük ortamı oluşturulduğunu tüm dostlarımız, vatandaşlarımız bize iletiyor. Bunlar kasıtlı olarak İstanbul'u durdurdular ama sizin zerre kadar endişeniz olmasın"- "31 Mart akşamı göreve gelir gelmez bu iletişimsizliği, bu çözümsüz ortamı tüm İstanbullu kardeşlerimizle birlikte ortadan kaldıracağız"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ocak 2024 17:58, Son Güncelleme : 16 Ocak 2024 17:59
Yazdır
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Kurum iş dünyası temsilcileriyle buluştu

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, mevcut İBB yönetimince kentin ticaretine, ekonomisine ve emekçilere yönelik bilinçli bir çözümsüzlük ortamı oluşturulduğunu belirterek, "31 Mart akşamı göreve gelir gelmez bu iletişimsizliği, bu çözümsüz ortamı tüm İstanbullu kardeşlerimizle birlikte ortadan kaldıracağız." dedi.

Kurum, yerel seçim çalışmaları kapsamında İstanbul Sanayi Odası'ndaki temaslarının ardından önce Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinde Genel Başkan Mahmut Asmalı ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Daha sonra Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüşen Kurum, Anadolu Aslanları İş adamları Derneğinde (ASKON) ise Genel Başkan Orhan Aydın ve Yönetim Kurulu üyeleriyle buluştu.

Kurum, ASKON'da yaptığı açıklamada, "Sadece İstanbul Buluşması" olarak adlandırdıkları etkinlikler kapsamında gün boyunca İstanbul'un ekonomisinde söz sahibi olan kurumları ziyaret ettiklerini söyledi.

ASKON'un, Milli Kalkınma Hamlesinin iftihar tablosu olduğunu vurgulayan Kurum, "Bugün bu salondaki tüm kardeşlerim, bu cennet vatanı zenginleştirmek için çaba sarf ediyor. Ülkemizin hak ettiği o yüksek seviyelere çıkması için daima ön saflarda koşuyorsunuz. Bu vesileyle ASKON'un kuruluşuna vesile olan büyük dava adamı Necmettin Erbakan hocamızı özlem, rahmet ve minnetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.

Kurum, ASKON'un faaliyetlerine dikkati çekerek, derneğin sadece İstanbul'da 8 binden fazla, Türkiye'de 13 bin kurumsal üyesi, 1 milyonu aşkın istihdam gücü ve 15 milyar doları aşan ihracat payıyla milli ekonominin lokomotifi olduğunu söyledi.

Türkiye'yi büyüttüğü, kazanımlarına yenilerini eklediği için ASKON'un her bir üyesine teşekkür eden Kurum, "Yaptığı her güzel işte ASKON'umuzun yanında olduk. Bundan sonra da inşallah 'Yeniden İstanbul' yolunda daima yanınızda olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kurum, dertlerinin Sultan Fatih'in emaneti güzel İstanbul'u kalkındırmak olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bizim derdimiz, muradımız İstanbul'a, İstanbullulara hizmet etmek. Yegane motivasyonumuz, gündemimiz bu. Çünkü bizim 7 tepeli bu şehre dair endişelerimiz var. 5 yıldır ihmal edilen iş insanlarımıza, sanayicilerimize, esnafımıza, işçi ve emekçi kardeşlerimize dair endişelerimiz var. Mevcut İBB yönetimi tarafından İstanbul'un ticaretine, ekonomisine ve emekçilere yönelik bilinçli bir çözümsüzlük ortamı oluşturulduğunu tüm dostlarımız, vatandaşlarımız bize iletiyor ve gittiğimiz her yerde de bunu anlatıyor. Bunlar kasıtlı olarak İstanbul'u durdurdular ama sizin zerre kadar endişeniz olmasın. Biz inşallah 31 Mart akşamı göreve gelir gelmez bu iletişimsizliği, bu çözümsüz ortamı tüm İstanbullu kardeşlerimizle birlikte ortadan kaldıracağız."

Kurum, İstanbul'a dair bir idealleri olduğunu aktararak, "Bu da şehr-i İstanbul'u dünya ekonomisinin kalbinin attığı bir şehir haline getirmektir. Bu hedefe hep birlikte koşacağız. Bu salondaki siz kıymetli iş insanlarımızla birlikte yapacağız. Hep birlikte İstanbul'umuzu yeniden tarih sahnesindeki o ihtişamlı yerine çıkaracağız." dedi.

- "Bu güzel şehri 5 koca yıl boyunca bir oyun alanına dönüştürenlerden olmayacağız"

İstanbul'daki deprem endişesine işaret eden Kurum, göreve gelir gelmez kentsel dönüşüme dair gerekli adımları atacaklarını söyledi.

Kurum, bakanlığı döneminde Türkiye'nin 81 ilinde 465 bin yeni sosyal, 46 bin afet konutu yaptıklarını aktararak, İstanbul'un her ilçesinde hızlı bir kentsel dönüşüm seferberliği için tüm ekibiyle hazır olduğunu kaydetti.

İstanbul'da ulaşım sorununu çözene kadar durmayacaklarını belirten Kurum, "Her İstanbullunun hayatından 3,5 yılını çalan trafik çilesini bitireceğiz." dedi.

İstanbul'u özüne döndüreceklerini ve polemiklerin içinde olmayacaklarını kaydeden Kurum, "Bu güzel şehri, 5 koca yıl boyunca bir oyun alanına dönüştürenlerden olmayacağız. 'Sadece İstanbul' diyenlerden, milletin derdiyle dertlenenlerden olacağız." diye konuştu.

Kurum, İstanbul'un her yerine lojistik merkezleri kuracaklarını, gençleri ve kadınları iş yeri sahibi yapacaklarını, kent ve ev ekonomisini güçlendireceklerini anlatarak, "İstanbul'un 5 yılda o yere düşürülmeye çalışılan 570 yıllık onurunu, gururunu yeniden ayağa kaldıracağız." dedi.

ASKON Genel Başkanı Aydın ise dernek olarak Kurum'un yanında olacaklarını belirterek, "Rabbim inşallah önünüzdeki engelleri kaldırsın ve bir an evvel İstanbul'u hak ettiği yere getirmeyi Cenabıhak nasip etsin." diye konuştu.

Aydın, Kurum'a İstanbul'un sembolik anahtarını hediye etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber