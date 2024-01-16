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MEB görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personele yönelik gerçekleştirilen görevde yükselme sözlü sınav sonuçları MEB'in internet sitesinden açıklandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Ocak 2024 18:07, Son Güncelleme : 16 Ocak 2024 18:08
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MEB görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarını açıkladı


Milli Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personeline yönelik il/ilçe milli eğitim müdürlükleri şube müdürü, sayman, şef ve memur unvanları için gerçekleştirilen 2023 yılı görevde yükselme sözlü sınav sonuçları açıklandı.

Sonuçlar için aşağıdaki linkleri tıklayınız.


Şube Müdürü Sonuçları için tıklayınız.

Şef Sonuçları için tıklayınız.

Sayman Sonuçları için tıklayınız.

Memur Sonuçları için tıklayınız.

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