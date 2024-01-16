'Terörle mücadelede herkes ya yanımızda yer alır ya da karşımızda'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 4 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"ŞEHİTLERİMİZİN KANLARINI YERDE BIRAKMADIK. SON 5 GÜNDE 114 HEDEF VURULDU"

Saldırıların ardından şehit yakınlarımızın bir kısmıyla telefonda görüştük. Kendilerine taziyelerimizi sunduk, devlet ve milletimiz adına minnettarlığımızı ifade ettik. Tarih bilmez, kutsal tanımaz edepsizlere rağmen şehit ailelerin metaneti, vakarı karşısında duygulanmamak ele değil. Şehitlerimizin kanlarını her zaman olduğu gibi yerde bırakmadık. Son 5 günde 114 hedef vuruldu, 78 terörist etkisiz hale getirildi. MİT 12 Ocak'tan bugüne kadar toplam 60 kritik altyapı ve mühimmat tesisini imha etmiştir. Emniyet ve jandarma operasyonlarında yılbaşından bu yana terörle iltisaklı 465 kişi gözaltına alınmıştır. Cumartesi günü yaptığımız güvenlik toplantısında sahadaki güncel durumu değerlendirdik. Güvenlik birimlerimize tespit ettikleri tüm terör unsurlarını yok etme talimatı verdik. Bugünkü kabine toplantımızda son dönemde artan terör saldırılarını da tüm yönleriyle ele aldık.

"ÜLKEMİZİ BİR TERÖR KORİDORUYLA KUŞATMA SENARYOLARINI DA YIRTIP ATTIK"

Türkiye'nin bir süredir kararlılıkla uyguladığı terörü kaynağında bertaraf etme stratejisi bölgemizde teröristan kurmak isteyenleri rahatsız etmiştir. Kimi zaman ülkemiz içindeki aparatlarını harekete geçirerek, kimi zaman ülkemizi işgalci olarak suçlayarak, uluslararası arenada bizi sıkıştırmaya çalışarak, sosyal medya üzerinden yalan yanlış bilgiler yayarak hain terör eylemlerini destekleyerek gerçekleşmiştir. Türkiye bölücü ele başlarını kendilerini güvende hissettikleri yerde imha ettikçe girişimleri daha da artmıştır. Silah, mühimmat ve eğitim, himaye desteği bölücü terör örgütüne hız kazanmıştır. Her ne kadar birileri anlamasa da sınır ötesi operasyonlarımızda sadece güney sınırlarımızın huzur ve güvenliğini garanti altına almadık. Ülkemizi bir terör koridoruyla kuşatma senaryolarını da yırtıp attık. Teröristlerin zulümleri sebebiyle göç edecek göçmenlerin kendi topraklarında kalmasını gerçekleştirdik.

"ÜLKEMİZİN BÖYLE BİR FELAKETLE KARŞI KARŞIYA OLMASINA MÜSAADE EDEMEYİZ"

Geçici sığınmacı statüsüyle 620 binden fazla Suriyeli terörden kurtarılmış güvenli bölgelere geri dönmüştür. Yeni militan devşiremeyen, sürekli güvenlik güçlerimizin baskısı altında ezilen terör örgütü bölücü rolü imkanı bulamamıştır. Askeri mevcudiyetimiz hem vatanımızın güvenliği açısından hayati öneme sahiptir. Bundan geriye dönüş asla sözkonusu olamaz. Türkiye bölücü terör tehdidini ya kaynağında kurutacak ya da eskiden olduğu gibi sınırları içinde şehirlerin sokaklarında, mahallelerinde verecektir. Ülkemizin böyle bir felaketle karşı karşıya olmasına müsaade edemeyiz. Evlatlarımızın terörsüz bir iklimde büyüyebilmeleri içinde sonuna kadar vermek mecburiyetindeyiz.

"SINIR ÖTESİ OPERASYONLARIN NASIL DARALTILACAĞI GÜNDEMİMİZDE YOKTUR"

Israrlı beyanlar, sınırlarımız ötesinde görev yapan askerlerimiz başta olmak üzere milletimizin canını sıkmaktan başka hiçbir işe yaramayacaktır. Türkiye başarılı sınır ötesi operasyonlarıyla toprakları üzerinde ameliyat yaptırmayacağını çok açık ve net göstermiştir. Haritaları değiştirmeyi sürekli gündemde tutanların, Sevr dayatması yapanların hesaplarını altüst etmiştir. Sınır ötesi operasyonların nasıl daraltılacağı gündemimizde yoktur. Nasıl genişleteceği gündemimizdedir. Irak'ta veya Suriye'de eli kanlı caniler var oldukça içimiz rahat etmeyecektir. Emperyalistlerin teröristan planları masada oldukça hiçbirimiz kendini güvende hissedemeyiz. Kuzey Irak dağlarının her karışını güvenli hale getirene kadar bu bölgede harekatlarımız sürecektir. Suriye'de Tel Rıfat, Aynel Arab, Haseke, Münbiç hattında sinsi niyetlerle kurulmuş terör yuvalarının tamamını darmadağın etmeden durmayacağız.

"TÜRKİYE'NİN KENDİ GÜVENLİĞİ İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMASINA KİMSE İTİRAZ EDEMEZ"

Buralarla ilgili bize verilmiş ancak tutulmamış sözler vardır. Türkiye'nin kendi güvenliği için gerekli tedbirleri almasına kimse itiraz edemez. İnşallah önümüzdeki aylarda kimin hangi tehditleri savurduğuna bakmadan bu doğrultuda yeni adımları muhakkak atacağız. Yeni harekatlarla sadece şehitlerimizin dökülen kanların, yitirdiğimiz canların hesabını sormakla kalmayacak, geleceğimizi de güvence altın alacağız. Kimliği ne olursa olursa herkes ya yanımızda yer alır ya da karşımızda. Bu işin ortası, idare-i maslahatçılığı, gri alanı, sağıra yatılacak tarafı yoktur. Biz bu hususta çok netiz, kararlıyız, azimliyiz. Terör örgütünün dışarıdaki destekçileri, içerideki uzantılarıyla berber tamamen yok etmenin boynumuzun borcu olduğuna inanıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Söz konusu terörle mücadele, ülkemizin bekası, huzuru ve güvenliği olduğunda herkes ya yanımızda yer alır ya da karşımızda. Bu işin ortası, gri alanı yoktur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nispeten daha düşük artış alan SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımızın müjdesini vermek istiyorum"