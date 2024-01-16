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İstanbul'da sac bükme makinesine kafası sıkışan çocuk öldü

İstanbul Esenyurt'ta, staj yaptığı fabrikada sac bükme makinesine kafası sıkışan 14 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ocak 2024 19:42, Son Güncelleme : 16 Ocak 2024 20:09
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Akçaburgaz Mahallesi'ndeki demir-çelik fabrikasında staj yapan Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) öğrencisi Arda Tonbul, 9 Ocak'ta, dengesini kaybetmesi sonucu kafasını sac bükme makinesine sıkıştırdı.

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Tonbul, müdahalelere rağmen 7 gün sonra yaşamını yitirdi. Tonbul'un cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Giresun'a gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, fabrika müdürü H.Ö. ile İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Ö.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ö. ve Ö.K. tutuklandı.

Öte yandan, 14 yaşındaki çocuğun, iş yerinde kafasını saç bükme makinesine sıkıştırdığı anların görüntüsüne ulaşıldı.

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