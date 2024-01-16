İstanbul'da sac bükme makinesine kafası sıkışan çocuk öldü

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, fabrika müdürü H.Ö. ile İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Ö.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ö. ve Ö.K. tutuklandı.

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Tonbul, müdahalelere rağmen 7 gün sonra yaşamını yitirdi. Tonbul'un cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Giresun'a gönderildi.

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