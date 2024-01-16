Manisa'da eski eşini öldüren kadın tutuklandı

Zanlı, ifadesinde, evli oldukları dönemde kendisini aldattığını öne sürdüğü Çimen ile tartıştıklarını, Çimen'e "korkutma amaçlı" ateş açtığını iddia etmişti.

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