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Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Kurum'dan İstanbul Valisi Gül'e ziyaret

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ocak 2024 21:20, Son Güncelleme : 16 Ocak 2024 21:22
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Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Kurum'dan İstanbul Valisi Gül'e ziyaret

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül'ü ziyaret ettik, İstanbul'u konuştuk. Nazik kabulleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Ziyarette Kurum'a, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti.

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