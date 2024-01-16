Aydın'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ocak 2024 21:45, Son Güncelleme : 16 Ocak 2024 21:27
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mesudiye Mahallesi Batı Gazi Bulvarı'nda devriye esnasında şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Şüphelinin yapılan sorgusunda, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 8 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan A.C.K. olduğu tespit edildi.
A.C.K. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.