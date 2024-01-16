Aydın'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Şüphelinin yapılan sorgusunda, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 8 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan A.C.K. olduğu tespit edildi.

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