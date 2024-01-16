Manisa'da sağanak taşkınlara yol açtı

Çalışma Bakanı Işıkhan'dan 'emekliler yılı' paylaşımı
Çalışma Bakanı Işıkhan'dan 'emekliler yılı' paylaşımı
İki ilimizde eğitime kar engeli
İki ilimizde eğitime kar engeli
5 gün devamsızlık yapan öğrenci belge alamaz mı?
5 gün devamsızlık yapan öğrenci belge alamaz mı?
'Teröre karşı bildiri' konulu Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi
'Teröre karşı bildiri' konulu Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi
Kahramanmaraş'ta 11 bin 512 deprem soruşturması açıldı
Kahramanmaraş'ta 11 bin 512 deprem soruşturması açıldı
'Terörle mücadelede herkes ya yanımızda yer alır ya da karşımızda'
'Terörle mücadelede herkes ya yanımızda yer alır ya da karşımızda'
Kamu-Sen memur emeklilerinin refah payı talebini yineledi
Kamu-Sen memur emeklilerinin refah payı talebini yineledi
MEB görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
MEB görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
Ulaştırma ve haberleşme sektöründe 319 milyarlık kamu yatırımı yapılacak
Ulaştırma ve haberleşme sektöründe 319 milyarlık kamu yatırımı yapılacak
TBMM Genel Kurulu 'terör' gündemiyle toplandı
TBMM Genel Kurulu 'terör' gündemiyle toplandı
KVKK 'T.C. Kimlik Numaralarının İşlenmesi Hakkında Rehber' yayımladı
KVKK 'T.C. Kimlik Numaralarının İşlenmesi Hakkında Rehber' yayımladı
Kabine toplantısı başladı: Emekliye 'ek zam' çıkacak mı?
Kabine toplantısı başladı: Emekliye 'ek zam' çıkacak mı?
Kaskoda mesleğe özel indirim
Kaskoda mesleğe özel indirim
Öğretmene otoyol ücreti şoku: Otobüste çantasındaki HGS etiketine kesildi
Öğretmene otoyol ücreti şoku: Otobüste çantasındaki HGS etiketine kesildi
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Rıdvan Güleç seçildi
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Rıdvan Güleç seçildi
YÖK ve BTK işbirliği yaptı: 'Yapay zeka' dersleri üniversite müfredatına eklenecek
YÖK ve BTK işbirliği yaptı: 'Yapay zeka' dersleri üniversite müfredatına eklenecek
Somali Cumhurbaşkanının oğlunun cezası belli oldu
Somali Cumhurbaşkanının oğlunun cezası belli oldu
Bahçeli: Can Atalay kararının Meclis'te derhal okunmasını istiyoruz
Bahçeli: Can Atalay kararının Meclis'te derhal okunmasını istiyoruz
MİT, gençlerin yeni kariyer umudu oldu
MİT, gençlerin yeni kariyer umudu oldu
10 soruda Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu
10 soruda Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu
9 kişinin öldüğü Mersin'deki otobüs kazasına soruşturma
9 kişinin öldüğü Mersin'deki otobüs kazasına soruşturma
MİT, PKK/PAJK Suriye sözde sorumlusunu etkisiz hale getirdi
MİT, PKK/PAJK Suriye sözde sorumlusunu etkisiz hale getirdi
2 bin TL'yi geçen gram altında hedef 3 bin TL
2 bin TL'yi geçen gram altında hedef 3 bin TL
Seçimlere yönelik aday listelerini içeren YSK kararı yayımlandı
Seçimlere yönelik aday listelerini içeren YSK kararı yayımlandı
EGM'de 127 personel, 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi etti
EGM'de 127 personel, 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi etti
İnşatta usta maaşı 150 bin lirayı gördü
İnşatta usta maaşı 150 bin lirayı gördü
'Ayasofya müzeye çevrildi' iddiasına yalanlama
'Ayasofya müzeye çevrildi' iddiasına yalanlama
Teklif TBMM'ye sunuldu: Asgari ücret desteği 700 TL'ye çıkıyor
Teklif TBMM'ye sunuldu: Asgari ücret desteği 700 TL'ye çıkıyor
2024 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'de yayımlandı
2024 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakan Koca ve Prof. Dr. Kara'dan uyarı: Türkiye 3 virüsün etkisi altında
Bakan Koca ve Prof. Dr. Kara'dan uyarı: Türkiye 3 virüsün etkisi altında
Ana sayfaHaberler Yaşam

Manisa'da sağanak taşkınlara yol açtı

Manisa'da etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle bazı derelerde taşkın yaşandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ocak 2024 22:00, Son Güncelleme : 16 Ocak 2024 22:27
Yazdır
Manisa'da sağanak taşkınlara yol açtı

Kent merkezinde dün geceden bu yana etkili olan sağanak, derelerin debisinin yükselmesine neden oldu.

Şehzadeler ilçesindeki Sarma Çayı üzerinde bulunan köprü, artan debi ve kuvvetli akıntıyla yıkıldı.

Jandarma ve AFAD ekipleri bölge önlem alarak yolu trafiğe kapattı, sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi.

Şehir merkezindeki Çaybaşı Deresi'nde yer alan istinat duvarının da bir kısmı çöktü, bölge bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Şehzadeler ilçesine bağlı kırsal Tekeliler Mahallesi'ni ilçe merkezine bağlayan yolun bir kısmı ve tarım arazileri taşkın sonucu su altında kaldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve Şehzadeler ile Yunusemre ilçe belediyeleri ekipleri de muhtelif noktalarda yaşanan olumsuzluklara müdahale etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber