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Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi

Siyah-beyazlı futbol takımı, 5. tur maçında Eyüpspor'u 4-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı- Beşiktaş'a galibiyeti ve turu getiren golleri Cenk Tosun (2) ile Salih Uçan ve Rebic kaydetti

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ocak 2024 23:00, Son Güncelleme : 16 Ocak 2024 23:13
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Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda konuk ettiği Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor'u 4-0 yenerek adını son 16 takım arasında yazdırdı.

Bu sezon müzesine götürecek takımın UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacağı Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. tur maçında Beşiktaş ile Eyüpspor karşı karşıya geldi.

Organizasyona bu turdan dahil olan siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmadan 16. dakikada Salih Uçan ve 36. dakika (Penaltıdan) ile 67. dakikada Cenk Tosun ve 87. dakikada Ante Rebic'in kaydettiği gollerle 4-0 galip ayrıldı ve son 16 turuna yükseldi.

Kupada 4. turdan itibaren mücadele eden Trendyol 1. Lig'in lideri Eyüpspor ise elendi.

- Fernando Santos ile ikinci maçını da kazandı

Beşiktaş, Portekizli teknik adam Fernando Santos yönetiminde oynadığı ikinci müsabakadan da galibiyetle ayrıldı.

Santos'un başında çıktığı ilk maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası'nda ise Eyüpspor'a 4-0 üstünlük kurmayı başardı.

Son 3 maçında kalesini gole kapatan Beşiktaş, rakip fileleri de 11 kez havalandırdı.

- Cenk Tosun, gol sayısını 8'e çıkardı

Karşılaşmada Beşiktaş'ın ikinci ve üçüncü gollerine imza atan Cenk Tosun, bu sezon tüm kulvarlardaki gol sayısını 8'e çıkardı.

32 yaşındaki forvet, Trendyol Süper Lig'de 4, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de 2 gole imza atmıştı.

Cenk, attığı ikinci golün ardından asker selamı verdi.

- Salih Uçan, 3. kez gol sevinci yaşadı

Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan, bu sezon tüm kulvarlarda 3. golünü kaydetti.

Salih, siyah-beyazlı ekibin UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde Neftçi'yi 3-1 ve Süper Lig'de Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup ettiği maçlarda da birer kez fileleri havalandırmıştı.

Karşılaşmada Beşiktaş'ın son golünü atan Ante Rebic ise bu sezon ilk kez ağları sarstı.

- Svensson ilk kez forma giydi

Beşiktaş'ın yeni transferi Jonas Svensson, siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı.

Adana Demirspor ile sözleşmesini fesheden ve siyah-beyazlı takıma transfer olan Norveçli futbolcu, 78. dakikada Onur Bulut'un yerine oyuna dahil oldu.

- Ahmed Kutucu sakatlandı

Eyüpsporlu futbolcu Ahmed Kutucu, yaşadığı sakatlık nedeniyle müsabakaya devam edemedi.

Sol adalesinde ağrı hisseden 23 yaşındaki oyuncu, 19. dakikada yerini Adrien Regattin'e bıraktı.

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