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Türk'ün gökyüzü hikayesi filmlerle başladı

Türkiye'nin ilk Türk astronotu Alper Gezeravcı, bu gece Kennedy Uzay Merkezinden gerçekleşecek fırlatmayla Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yolculuğa çıkacak. Türkiye için bu gelişme bir ilk olsa da ülkemizdeki uzay sevdası çok eskilere dayanıyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 17 Ocak 2024 07:53, Son Güncelleme : 17 Ocak 2024 07:54
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Türk'ün gökyüzü hikayesi filmlerle başladı

Türkiye Gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre: 1980'li yıllarda Yeşilçam'da uzay temalı filmler oldukça popüler hale gelmişti. 'Turist Ömer Uzay Yolunda', bir Türk'ün uzaya gidişinin garip hikayesini anlatıyordu. Cüneyt Arkın filmi 'Dünyayı Kurtaran Adam' uluslararası arenada olumsuz eleştiriler alsa da Türk'ün uzayla imtihanının bir parçası olarak yerini almıştı. "Türk'ün Uzayla İmtihanı" adı verilen ilk komedi dizisi de imtihanı başarıyla veremedi, sezon sonunu göremedi. Cem Yılmaz'ın G.O.R.A filmi de yakın dönemde Türk-uzaylı ilişkisini irdeleyen son filmlerden biriydi.

12 TAKSİTLİ UZAY TURU!

2012'de VIP Turizm isimli bir şirket uzay turu yapacağını duyurdu. Karayipler'den havalanacağı söylenen bir roketin bir saatlik uzay yolcuğu yapacağı iddia edilmişti. Şirketin Türk CEO'su "Kişi başı fiyatı 65 bin avro olacak. 12 taksit imkanı sunacağız. Kontenjanımız 10 kişi. Adrenalin seven, orta yaş grubundan ilgi bekliyoruz" açıklaması yapmıştı. Ancak her uzay macerasında olduğu gibi bu seyahat de bir süre sonra gerçekleşemedi. CEO konuyla ilgili "X-Cor Lynx şirketi ile anlaşma yapılamadı" gerekçesini sunmuştu.

KEBAP VE BÖREK YOLLADIK

Adana'da bir lokanta sahibi uzaya kebap yolladı. Kamera ve takip cihazının bulunduğu helyum gazlı balonla gökyüzüne salınan kebap, yabancıların da ilgisini çekti. Konu dünyada viral oldu. 38 kilometre yüksekliğe kadar çıkan balon, patlamasının ardından paraşütle denize düşmüştü. Uzay'a yemek gönderme sevdamız kebap ile sınırlı kalmadı. Bursalı börek ustası Hasan Acar da 600 gramlık peynirli böreği ve Türk bayrağını stratosfer balonuyla atmosfere gönderdi. 39 bin metrede balonun patlamasının ardından, börek kutusu ve bayrak açılan paraşütle İnegöl'e indi.

BİR GARİP MEKTUP

PTT'nin 1986'da yaptığı '2000 Yılına Mektup' kampanyasında Bayram Kaya adlı bir vatandaş "Uzaya gidecek ilk Türk Astronota verilmek üzere" notuyla bir mektup yazmıştı. Ancak uzaya giden bir Türk bulunamayınca mektup ortada kaldı. Mektup 2002'de SSCB'nin son kozmonotu Toktar Abubakirov'a verildi.

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