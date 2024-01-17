Alper Gezeravcı'nın da olduğu uzay yolculuğu ertelendi

SpaceX, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) bugün gerçekleştirilmesi planlanan Ax-3 misyonunun ABD yerel saatiyle 18 Ocak'a ertelendiğini duyurdu.

Paylaşımda, "Ax-3 misyonunun ISS'ye fırlatılması için şimdi 18 Ocak Perşembe gününü hedefliyoruz. Bu ilave süre ekiplere uçuş öncesi son kontrolleri tamamlama ve araç üzerindeki verileri analiz etme imkanı verecek." ifadeleri kullanıldı.

Konuyla ilgili olarak NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenleyen yetkililer, fırlatmanın yarına ertelendiğini belirtmişti.