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Brent petrolün varil fiyatı 77,75 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 77,75 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2024 09:34, Son Güncelleme : 17 Ocak 2024 09:35
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Brent petrolün varil fiyatı 77,75 dolar

Dün 79,40 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,29 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,69 azalışla 77,75 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,97 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, Çin'den gelen verilerin karışık sinyaller vermesi ve ABD dolarının güçlenmesi etkili oldu.

Dünyanın ikinci en büyük petrol tüketicisi Çin'de bugün açıklanan verilere göre, ülke ekonomisinin yıllık bazda yüzde 5,2 büyüme kaydetse de beklentilerin altında kalması, ülkede deflasyonist baskıların devam ettiğine işaret etti.

Büyüme oranı, Çin hükümetinin 2023 yılı için "yüzde 5 civarında" olmasını öngördüğü büyüme hedefinin ise üzerine çıkmış oldu. Ülkede sanayi üretimi aralıkta aylık yüzde 6,8 ile öngörüleri aşarken, işsizlik oranı yüzde 5,1'e çıktı.

Petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskılayan bir diğer unsur da ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması oldu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine öngörülenden daha geç başlayabileceği endişeleriyle dolar diğer para birimleri karşısında güç kazanırken, dolar endeksi 103,5'le son 1 ayın zirvesine çıktı.

Güçlü ABD doları, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getirerek, alımların azalmasına ve fiyatların gerilemesine neden oluyor.

Öte yandan, Orta Doğu'da artan gerginlik de fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Kızıldeniz'deki gerilim, küresel tedarik zincirinde oluşabilecek bir krizin enerji sevkiyatlarını olumsuz etkileyeceği endişelerine yol açarak fiyatlardaki düşüşü sınırlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 77,99 ile 78,40 dolar aralığının direnç, 77,58 ile 77,17 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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