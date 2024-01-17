BIST 100 endeksi günü düşüşle tamamladı

Alper Gezeravcı'nın da olduğu uzay yolculuğu ertelendi
Alper Gezeravcı'nın da olduğu uzay yolculuğu ertelendi
Lütfi Savaş'ın 'Kentsel dönüşüm Bakanlık tarafından engelleniyor' iddiasına yanıt
Lütfi Savaş'ın 'Kentsel dönüşüm Bakanlık tarafından engelleniyor' iddiasına yanıt
Başsavcı açıkladı: 2023'te Çorum tarihinin en yüksek suç oranına ulaşıldı
Başsavcı açıkladı: 2023'te Çorum tarihinin en yüksek suç oranına ulaşıldı
Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu HSK üyeliği için toplandı
Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu HSK üyeliği için toplandı
Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı belli oldu
Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı belli oldu
MB açıkladı: Konutta yıllık fiyat artışı yüzde 82,8
MB açıkladı: Konutta yıllık fiyat artışı yüzde 82,8
Bakan Koca: Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72
Bakan Koca: Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72
Cevdet Yılmaz: Kalkınma hamlemize kararlılıkla devam edeceğiz
Cevdet Yılmaz: Kalkınma hamlemize kararlılıkla devam edeceğiz
MHP 55 adayını daha açıkladı
MHP 55 adayını daha açıkladı
Bakan Uraloğlu 'Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi' için tarih verdi
Bakan Uraloğlu 'Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi' için tarih verdi
Ankara ve İstanbul Başsavcıları Yargıtay üyeliğine seçildi
Ankara ve İstanbul Başsavcıları Yargıtay üyeliğine seçildi
Yeni evlenecek gençlerin kredi başvurusu için hazırlıklar tamamlandı
Yeni evlenecek gençlerin kredi başvurusu için hazırlıklar tamamlandı
Yarıyıl tatili cuma günü başlıyor
Yarıyıl tatili cuma günü başlıyor
Bakan Işıkhan'dan 'emekli zammı' açıklaması
Bakan Işıkhan'dan 'emekli zammı' açıklaması
AK Parti'de meclis üyeliği adaylıklarında 'mühendis' kriteri
AK Parti'de meclis üyeliği adaylıklarında 'mühendis' kriteri
Bakan Kacır: Türkiye Tech Visa'yı yakın zamanda hayata geçireceğiz
Bakan Kacır: Türkiye Tech Visa'yı yakın zamanda hayata geçireceğiz
YSK Başkanı Yener: Türkiye 31 Mart seçimlerine hazır
YSK Başkanı Yener: Türkiye 31 Mart seçimlerine hazır
Emekliler maaş artışlarının gözden geçirilmesini istiyor
Emekliler maaş artışlarının gözden geçirilmesini istiyor
Seyyar sandıkta oy kullanabilmek için son başvuru bugün
Seyyar sandıkta oy kullanabilmek için son başvuru bugün
10 ilde FETÖ operasyonu: 32 gözaltı
10 ilde FETÖ operasyonu: 32 gözaltı
Eskişehir krizinin perde arkası: Büyükerşen, Özel'i DSP ile tehdit etmiş
Eskişehir krizinin perde arkası: Büyükerşen, Özel'i DSP ile tehdit etmiş
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'emeklilere ilave artış' açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'emeklilere ilave artış' açıklaması
'Terörle Mücadelede TBMM'nin Tavizsiz Desteğine Dair Karar' Resmi Gazete'de
'Terörle Mücadelede TBMM'nin Tavizsiz Desteğine Dair Karar' Resmi Gazete'de
Çalışma Bakanı Işıkhan'dan 'emekliler yılı' paylaşımı
Çalışma Bakanı Işıkhan'dan 'emekliler yılı' paylaşımı
İki ilimizde eğitime kar engeli
İki ilimizde eğitime kar engeli
'Teröre karşı bildiri' konulu Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi
'Teröre karşı bildiri' konulu Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi
Kahramanmaraş'ta 11 bin 512 deprem soruşturması açıldı
Kahramanmaraş'ta 11 bin 512 deprem soruşturması açıldı
'Terörle mücadelede herkes ya yanımızda yer alır ya da karşımızda'
'Terörle mücadelede herkes ya yanımızda yer alır ya da karşımızda'
MEB görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
MEB görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
Ulaştırma ve haberleşme sektöründe 319 milyarlık kamu yatırımı yapılacak
Ulaştırma ve haberleşme sektöründe 319 milyarlık kamu yatırımı yapılacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

BIST 100 endeksi günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,10 değer kaybederek 8.024,37 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2024 18:45, Son Güncelleme : 17 Ocak 2024 18:47
Yazdır
BIST 100 endeksi günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,79 puan azalırken, toplam işlem hacmi 75,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,42, holding endeksi yüzde 0,19 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,45 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,15 ile metal eşya makine oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, Çin'den gelen verilerin karışık sinyaller vermesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) martta faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentilerin zayıflamasıyla negatif bir seyir izlendiğini kaydetti.

Bugün açıklanan verilere göre ABD'de perakende satışlar geçen yılın aralık ayında yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Açıklanan perakende satışlar verisinin tüketici talebinin gücünü korumaya devam ettiğini gösterdiğini aktaran analistler, bunun da Fed'in enflasyonla mücadelede hala yolunun olduğuna işaret ettiğini söyledi.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, bugünkü açıklamalarında, piyasaların aşırı iyimserliğinin ECB'nin enflasyonla mücadelesini zora soktuğunu belirtti. Enflasyonda yüzde 2 hedefine doğru giden yolda olduklarını ancak henüz zaferden bahsedemeyeceklerini kaydeden Lagarde, ECB'nin faiz oranlarında zirve noktaya ulaştığını vurguladı.

Lagarde, faizi bu yaz indirebileceklerini ifade etti.

İngiltere'de aralık ayına ilişkin TÜFE aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 4 ile beklentilerin üzerinde arttı. Analistler, İngiltere'de beklentilerin üzerinde gelen verilerin, özellikle çekirdek ve hizmet enflasyonu hesaba katıldığında, enflasyonla mücadelenin daha bitmediğini gösterdiğini belirtti.

Lagarde'ın açıklamaları sonrasında para piyasalarında ECB'nin nisanda kesin gözüyle bakılan faiz indirim ihtimali yüzde 89'a gerilerken, BoE'nin enflasyon verisinin ardından faiz indirimine haziranda başlayabileceği fiyatlanmaya başladı. Enflasyon verisi öncesinde BoE'nin faiz indirimlerine mayısta başlayabileceği öngörülürken, BoE'nin sene içinde en fazla 4 faiz indirimi yapabileceği fiyatlanmaya başladı.

Bu akşam Fed'in Bej Kitap raporunu takip edileceğini dile getiren analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamaları, ECB toplantı tutanakları, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri ile haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.910 ve 7.850 seviyelerinin destek, 8.060 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber