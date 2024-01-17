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Apple, 'dünyanın en değerli markası' tahtını Amazon'dan geri aldı

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın "Dünyanın En Değerli 500 Markası Çalışmasında", 516,6 milyar dolar marka değeriyle Apple ilk sırada yer aldı- Apple'ı, 340,4 milyar dolar marka değeriyle Microsoft, 333,4 milyar dolarla Google takip ederken, Türk markaları ilk 500'e giremedi- Yapay zeka yatırımlarıyla tanınan NVIDIA, yüzde 163 ile marka değerini en çok artıran şirket oldu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2024 10:33, Son Güncelleme : 17 Ocak 2024 10:34
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Apple, 'dünyanın en değerli markası' tahtını Amazon'dan geri aldı

Brand Finance'ın "Dünyanın En Değerli 500 Markası" çalışmasında, geçen yıl tahtını Amazon'a kaptıran Apple, bu yıl 516,6 milyar dolar marka değeriyle yeniden ilk sıraya çıktı.

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan "Global500 - Dünyanın En Değerli 500 Markası 2024" çalışması sonuçlandı.

AA muhabirinin araştırma verilerinden yaptığı derlemeye göre, değerini geçen yıla göre yüzde 74 artırarak 516,6 milyar dolara çıkaran Apple "dünyanın en değerli markası" oldu. Apple, en yakın takipçisine 176,2 milyar dolar fark attı. 2021 ve 2022 yıllarında da listede ilk sırada yer alan Apple, geçen yıl tahtını Amazon'a kaptırmıştı.

Apple'ı sırasıyla yaklaşık 340,4 milyar dolar marka değeriyle Microsoft, 333,4 milyar dolarla Google takip etti.

Söz konusu listede 308,9 milyar dolarla Amazon 4'üncü, Güney Koreli Samsung 99,4 milyar dolarla 5'inci, perakende şirketi Walmart 96,8 milyar dolarla 6'ncı, Çinli Tiktok 84,2 milyar dolarla 7'nci, ABD'li Facebook 75,7 milyar dolarla 8'inci, Deutsche Telekom 73,3 milyar dolarla 9'uncu, Çinli Banka ICBC 71,8 milyar dolarla 10'uncu sırada yer aldı.

Tablonun en altında yer alan markanın değeri 4,8 milyar doları bulurken, bu rakama ulaşamadığı için Türk markaları sıralamada bu yıl da yer almadı.

Araştırma sonuçlarına göre, ülkeler sıralamasında ABD açık ara farkla önde yer aldı. Global 500 listesindeki şirketlerin 203'ünü ABD'li firmalar oluştururken 65'inin Çinli, 33'ünün Japon, 32'sinin Fransız, 28'inin Alman, 20'sinin İngiliz olduğu görüldü.

Listede yer alan markaların sektörlere göre dağılımı incelendiğinde ise bankacılık sektöründen 71, perakende sektöründen 53, teknoloji sektöründen 49 markanın bulunduğu belirlendi.

- Yapay zekadaki gelişmeler listeye yansıdı

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede Apple'ın marka değerinde yüzde 74 artış elde ettiğini belirterek, şirketin yeni pazarlar oluşturarak, giyilebilir cihazlarla ekosistemini genişleterek ve katma değerli telefonlar geliştirerek başarı sağladığını söyledi.

Yapay zekanın son yıllarda ön plana çıktığını, birçok alanda yapay zeka kullanımının arttığını, bunun listeye de yansıdığını vurgulayan İlgüner, "Yapay zeka üzerine yaptığı büyük yatırımlarla tanınan NVIDIA, yüzde 163 ile marka değerini en çok arttıran şirket oldu. NVIDIA, marka değeri 44,5 milyar dolara yükseldi." dedi.

Yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyeti ile birlikte keyfi harcamaların kısıtlandığını, bunun sonucunda kozmetik ve kişisel bakım marka değerinin yüzde 9, gıda markaları değerinin yüzde 15, restoran marka değerinin yüzde 3, alkollü içki marka değerinin yüzde 6 düştüğünü dile getiren İlgüner, "Bu çalışmayla birlikte markasına en çok sahip çıkan 100 CEO sıralandı. Çinli teknoloji markası TENCENT CEO'su Ma Huateng'in en üst sırada yer aldığı görüldü." şeklinde konuştu.

Dünyanın en değerli 500 markasından ilk 20'si şöyle sıralandı (milyar dolar):

SıraMarkaÜlkeİş koluMarka değeri (milyar dolar)
1AppleABDTeknoloji516,6
2MicrosoftABDTeknoloji340,4
3GoogleABDMedya333,4
4AmazonABDPerakende308,9
5SamsungG.KoreTeknoloji99,4
6WalmartABDPerakende96,8
7TikTokÇinMedya84,2
8FacebookABDMedya75,7
9Deutsche TelekomAlmanyaTelekom73,3
10ICBCÇinBanka71,8
11VerizonABDTelekom71,8
12State GridÇinGenel Hizmet71,1
13InstagramABDMedya70,4
14China Construction BankÇinBanka65,6
15StarbucksABDRestoran60,7
16Agricultural BankÇinBanka60,4
17Mercedes BenzAlmanyaOtomobil59,4
18TeslaABDOtomobil58,3
19OracleABDTeknoloji53,1
20Home DepotABDPerakende52,8

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