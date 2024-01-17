Dolar günü 30,13 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 30,1050 30,1060 30,1330 30,1340 Avro 32,7450 32,7460 32,7400 32,7410 Sterlin 38,0870 38,2040 38,1370 38,2540 İsviçre Frangı 35,0140 35,1880 34,8520 35,0270 ANKARA ABD Doları 30,0750 30,15550 30,1030 30,1830 Avro 32,7050 32,7850 32,7000 32,7800 Sterlin 38,0270 38,2370 38,0770 38,2870