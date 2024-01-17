Dolar günü 30,13 TL'den tamamladı
Güne değer kazancıyla başlayan dolar, günü 30,13 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2024 17:49, Son Güncelleme : 17 Ocak 2024 18:01
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|30,1050
|30,1060
|30,1330
|30,1340
|Avro
|32,7450
|32,7460
|32,7400
|32,7410
|Sterlin
|38,0870
|38,2040
|38,1370
|38,2540
|İsviçre Frangı
|35,0140
|35,1880
|34,8520
|35,0270
|ANKARA
|ABD Doları
|30,0750
|30,15550
|30,1030
|30,1830
|Avro
|32,7050
|32,7850
|32,7000
|32,7800
|Sterlin
|38,0270
|38,2370
|38,0770
|38,2870