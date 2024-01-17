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İzmir'de kozmetik ürünleri deposunda çıkan yangında 1 işçi öldü

İzmir'in Çiğli ilçesinde kozmetik ürünlerinin depolandığı iş yerinde çıkan yangında 1 işçi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2024 10:50, Son Güncelleme : 17 Ocak 2024 10:51
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İzmir'de kozmetik ürünleri deposunda çıkan yangında 1 işçi öldü

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sırasında patlama sesleri de duyuldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin, hasar gören depodaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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