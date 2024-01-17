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Acil servislere 'vitaminli serum' talebiyle başvuruyorlar

Etlik Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Kayıpmaz:- "Solunum yolu enfeksiyonu kaynaklı acil servis başvurularında artış var ancak çoğu ayakta tedavi edilebilir hastalar"- "Hastalar acil servislere en çok ağrı kesici, ateş düşürücü, içerisine vitamin eklenmiş serum takılması talebiyle başvuruyor. Ancak serum 'tuzlu su' diyebileceğimiz bir sıvı, tedavi edici etkisi yok. Vitaminlerin damardan uygulanmasının ciddi alerjik reaksiyonlara yol açma riski de var"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2024 11:40, Son Güncelleme : 17 Ocak 2024 11:27
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Acil servislere 'vitaminli serum' talebiyle başvuruyorlar

Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekim Yardımcısı, Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, bir miktar artan acil servis başvurularında en çok "vitamin eklenmiş serum" talepleriyle karşılaştıklarını belirterek, "Serum 'tuzlu su' diyebileceğimiz bir sıvı, tedavi edici etkisi yok. Vitaminlerin damardan uygulanmasının ciddi alerjik reaksiyonlara yol açma riski de var." uyarısında bulundu.

Kayıpmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havanın soğumasıyla solunum yolu enfeksiyonlarının arttığını ve bunun acil servis başvurularına yansıdığını anlattı.

Her yıl kış döneminde bu tablonun ortaya çıktığını vurgulayan Kayıpmaz, "Kış aylarının gelmesi, havanın soğumasıyla solunum yolu enfeksiyonu kaynaklı acil servis başvurularında bir artış gözlemliyoruz. Ancak bunun büyük çoğunluğunu ayakta tedavi edilebilir hastalar oluşturuyor. Özellikle bir önceki hafta acil servis başvuruları pik düzeye ulaştı. Sonrasında başvuru sayıları giderek azaldı ve şu anda da stabil düzeyde." bilgisini paylaştı.

Hastane bünyesinde acil servis, yataklı servis ve yoğun bakımların kapasitesinde herhangi bir zorlanma yaşanmadığının altını çizen Kayıpmaz, "Solunum yolu enfeksiyonlarında dönemsel artış ve azalışlar son derece normal. Beklemediğimiz, herhangi korkulacak bir durumla karşı karşıya değiliz." ifadesini kullandı.

- "Serumun hastalıkların tedavisinde etkisi yok"

Solunum yolu enfeksiyonlarının genelde 3-10 gün arasında iyileştiğini aktaran Kayıpmaz, şu anda da ağırlıklı basit solunum yolu tablolarının görüldüğünü dile getirdi.

Doç. Dr. Kayıpmaz, hastalarda en sık RSV, influenza, parainfluenza, Kovid-19'a yol açan Sars-CoV-2 gibi virüslerle karşılaştıklarını belirterek, bu tip viral enfeksiyonların tedavisinde antibiyotiklerin etkili olmadığına dikkati çekti.

Hekimlerin önerisi dışında gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınılması gerektiğini vurgulayan Kayıpmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hastalar acil servislere en çok ağrı kesici, ateş düşürücü serum takılması hatta bu serumların içerisinde çeşitli vitaminlerin eklenmesi talebiyle başvuruyor. Ancak serum 'tuzlu su' diyebileceğimiz bir sıvıdır, bunun hastalıkların tedavisinde herhangi bir etkisi yoktur. Evde alınabilecek ağrı kesici, ateş düşürücüler de bunun vazifesini görür."

- "Damardan uygulanan vitamin ciddi alerjik reaksiyona yol açabilir"

Sadece ağızdan beslenemeyen, çok sınırlı endikasyondaki kişilerde serum tedavilerinin kullanıldığına işaret eden Kayıpmaz, "Bunun dışındaki hastalıkların belirtilerinin, altta yatan etkeninin tedavisinde serum ve içine konulan vitaminlerin bir etkisi yoktur. Ayrıca vitaminlerin damardan uygulanmasının çok ciddi alerjik reaksiyonlara yol açma riski de vardır." uyarısında bulundu.

Hastalıklardan korunmak için dengeli beslenme, bol su tüketimi ve düzenli uykunun önem taşıdığını aktaran Kayıpmaz, kış döneminde kalabalık ortamlarda özellikle hasta kişilerin maske takması, ellerin sık yıkanması ve kapalı alanların düzenli havalandırılması gerektiğini söyledi.

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