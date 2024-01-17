Yumruk atma olayında tutuklanan Ege Akersoy tahliye edildi
İSTANBUL'da Kelime-i Tevhid bayrağını 'hilafet bayrağı' zannedip, Filistin mitinginden dönen İsmail Aydemir'e yumruk attığı gerekçesiyle tutuklanan üniversite öğrencisi Ege Akersoy tahliye edildi
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Ocak 2024 12:49, Son Güncelleme : 17 Ocak 2024 12:52
İstanbul Galata Köprüsü'nde düzenlenen şehitlere saygı İsrail'e lanet mitinginden dönen İsmail Aydemir, elindeki Kelime-i Tevhid bayrağını 'hilafet bayrağı' zanneden Ege Akersoy'un yumruklu saldırısına uğramıştı.
Ege Akersoy'un "Siz Arap sevicisiniz" diyerek yumruk attığı İsmail Aydemir'in yüzü kanlar içinde kalırken, kavgayı gören diğer kişiler ikiliyi ayırmaya çalışmıştı.
Babası emekli asker olan Ege Akersoy, tepkiler üzerine gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Akersoy, avukatlarının yaptığı itiraz sonucu tahliye edildi.