Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Kuzey Ege'de denizde fırtına bekleniyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2024 13:48, Son Güncelleme : 17 Ocak 2024 13:50
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın cuma sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelebileceği uyarısında bulunuldu.