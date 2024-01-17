Kadıköy'de yaşlı kadına köpekler saldırdı: O anlar kamerada
Kadıköy sahilinde yaşlı kadın iki köpeğin saldırısına uğradı. Elindeki pazar arabasıyla kendini korumaya çalışan kadın yere düştü. O anlar kameraya yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2024 14:52, Son Güncelleme : 17 Ocak 2024 14:53
Kadıköy'de sahilde gezintiye çıkan yaşlı kadın iki köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçmak isteyen yaşlı kadın elindeki tekerlekli pazar arabasını kendisine siper etti.
Köpeklerin saldırısıyla dengesini kaybeden kadın yere düştü. Yaşlı kadın çevredekilerin yardımıyla köpek saldırısından kurtuldu.
Köpeklerin yaşlı kadına saldırdığı anlar kameraya yansıdı.